На Москву летят неизвестные дроны: аэропорты не работают, рейсы задерживают

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Впоследствии мэр российской столицы Сергей Собянин начал отчитываться о сбитых неизвестных беспилотниках. По состоянию на 01:20 он насчитал 16 таких дронов.

В то же время аэропорты Москвы и Подмосковья - "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский" - временно остановили работу. В аэропортах отменили 27 рейсов на вылет и столько же на прилет.

По Московской области был объявлен "красный" уровень опасности по беспилотникам.

Около 23:00 российские паблики начали писать о том, что до Москвы долетают дроны.

Атаки на Москву

Как писало РБК-Украина, 30 ноября на Москву также летели неизвестные дроны, из-за чего в московских аэропортах вводили ограничения. Тогда в Московской области раздавались взрывы. Российские СМИ со ссылкой на очевидцев писали о трех взрывах в подмосковной Коломне.

Также сообщалось, что два самолета не могли приземлиться в московском аэропорту Внуково: в районе города Владимир кружили лайнеры из Ферганы (Узбекистан) и Дубая (ОАЭ).

Также в ночь на 27 октября, согласно сообщению Минобороны России, было перехвачено и уничтожено 193 дрона, причем 40 из них - над Московской областью, в том числе 34 беспилотника, которые "летели на Москву".

Об атаке неизвестных дронов на Москву вечером 26 октября писали российские СМИ.

Они публиковали многочисленные фото и видео из столицы РФ: там было очень громко, раздавались взрывы и был виден столб дыма.

Мэр Москвы Сергей Собянин писал, что "ПВО все сбили". При этом в соцсетях распространялось фото российских солдат на пикапе с пулеметом, которые стали прямо напротив Кремля.