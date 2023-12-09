Закрытие 6 станций метро в Киеве и решение МОК по участию россиян в Олимпиаде: новости за 8 декабря

В Киеве закрыли на полгода шесть станций метро на синей ветке метрополитена. При этом Международный олимпийский комитет разрешил РФ и Беларуси выступать на Олимпиаде-2024 под нейтральным флагом.

Война РФ против Украины

Потери России в войне против Украины уже превысили 337 тысяч солдат.

В Киеве на полгода закроют 6 станций метро

8 декабря движение поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки" в Киеве было закрыто на время ремонта перегонного тоннеля. Ограничения предположительно продлятся в ближайшие полгода.

Сначала их планировали ввести с 9 декабря , впрочем, станции закрыли вчера.

Транспортный эксперт Александр Гречко для РБК-Украина уже оценил, как скажется частичное закрытие метро в Киеве .

МОК допустил атлетов России и Беларуси к Олимпиаде-2024

Международный олимпийский комитет допустил к Олимпийским играм-2024 атлетам из России и Беларуси. Они будут соревноваться под нейтральным статусом.

Украина осудила решение МОК о допуске россиян и белорусов на Олимпиаду-2024.

Финский суд отказал Украине в экстрадиции неонациста из "Русича"

Верховный суд Финляндии отказал в запросе Украины по поводу экстрадиции военного преступника РФ "диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", неонациста Воислава Тордена (Яна Петровского) и приказал его уволить. Причиной такого решения назвали несоответствующие условия содержания в местах заключения".

Игра на публику. Путин пообещал "днровцу" баллотироваться в президенты

Российский диктатор Владимир Путин впервые публично подтвердил намерение в пятый раз переизбираться в президенты РФ. Дал "обещание" спикеру так называемого "парламента "ДНР".

Еще одно из требований МВФ и Евросоюза. Рада приняла закон о независимости САП

Верховная рада приняла закон об усилении институциональной независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Законопроект №10060 о независимости САП как органа, ранее входившего в Офис генпрокурора, был принят в целом в ходе заседания Рады 298 голосами "за".

Вспышку гепатита А в Винницкой области ликвидировали. Минздрав назвал его возможные причины

Вспышку гепатита А в Винницкой области удалось ликвидировать. Специалистам удалось установить два фактора, которые могли его спровоцировать.

Парламент Болгарии преодолел вето президента на бронетехнику для Украины

Национальное собрание Болгарии (парламент) отменило вето президента Румена Радева на соглашение о бесплатном предоставлении Украине бронетранспортеров. Соглашение предусматривает, что Болгария поставит бронетехнику и вооружение, а также запасные части различного оборудования и все излишки в МВД.

Зеленский подписал четыре важных для вступления в ЕС закона

Украинский президент Владимир Зеленский подписал четыре важных евроинтеграционных закона.

В частности:

10203-1 - увеличение на 300 человек состав НАБУ;

10262 - возможность НАПК проверять имущество приобретенное в публичную службу;

10288-1 - об учете экспертной оценки Совета Европы и его органов по правам национальных меньшинств (сообществ) в отдельных сферах;

10060 – о независимости САП.

Зеленский провел очередную Ставку: обсуждали ситуацию на фронте

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. В ходе него обсуждалась оперативная ситуация на фронте.