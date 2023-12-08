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Зеленский подписал четыре важных для вступления в ЕС закона

Украина, Пятница 08 декабря 2023 19:04
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Зеленский подписал четыре важных для вступления в ЕС закона Фото: украинский президент Владимир Зеленский (president.gov.uа)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский сегодня, 8 декабря, подписал четыре важных евроинтеграционных закона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По данным Железняка, президент сегодня подписал несколько важных законов, которые помогут Украине при вступлении в Европейский союз. В частности, это законы:

  • 10203-1 - увеличение на 300 человек состав НАБУ;
  • 10262 - возможность НАПК проверять имущества, приобретенное в публичную службу;
  • 10288-1 - относительно учета экспертной оценки Совета Европы и его органов по правам национальных меньшинств (сообществ) в отдельных сферах;
  • 10060 - о независимости САП.

По словам Железняка, за увеличение штата НАБУ на 300 человек во втором чтении проголосовало 332 нардепа, за возможность проверки Национальным агентством по предотвращению коррупции имущества чиновников, приобретенного к службе - 308 депутатов, а 317 нардепов поддержали документ о нацменьшинствах.

Напомним, что в середине сентября правительство приняло законопроект об усилении самостоятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры, что поможет добиться большего прогресса в преодолении коррупции.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, это "один из структурных маяков программы сотрудничества с МВФ" и часть государственного курса на системную борьбу с коррупцией.

Закон, в частности, предусматривает:

  • получение САП статуса юридического лица публичного права;
  • определение полномочий руководителя САП со статусом заместителя генерального прокурора;
  • определение штата, структуры и организации в учреждении руководителем САП;
  • создание механизма подотчетности и аудита с участием международных экспертов;
  • урегулирование процедур конкурсного отбора прокуроров.

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Владимир Зеленский
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