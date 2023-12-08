Зеленский подписал четыре важных для вступления в ЕС закона

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По данным Железняка, президент сегодня подписал несколько важных законов, которые помогут Украине при вступлении в Европейский союз. В частности, это законы:

10203-1 - увеличение на 300 человек состав НАБУ;

10262 - возможность НАПК проверять имущества, приобретенное в публичную службу;

10288-1 - относительно учета экспертной оценки Совета Европы и его органов по правам национальных меньшинств (сообществ) в отдельных сферах;

10060 - о независимости САП.

По словам Железняка, за увеличение штата НАБУ на 300 человек во втором чтении проголосовало 332 нардепа, за возможность проверки Национальным агентством по предотвращению коррупции имущества чиновников, приобретенного к службе - 308 депутатов, а 317 нардепов поддержали документ о нацменьшинствах.

Напомним, что в середине сентября правительство приняло законопроект об усилении самостоятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры, что поможет добиться большего прогресса в преодолении коррупции.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, это "один из структурных маяков программы сотрудничества с МВФ" и часть государственного курса на системную борьбу с коррупцией.

Закон, в частности, предусматривает:

получение САП статуса юридического лица публичного права;

определение полномочий руководителя САП со статусом заместителя генерального прокурора;

определение штата, структуры и организации в учреждении руководителем САП;

создание механизма подотчетности и аудита с участием международных экспертов;

урегулирование процедур конкурсного отбора прокуроров.

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