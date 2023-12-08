Еще около тысячи ликвидированных оккупантов. Генштаб обновил потери врага

Потери России в войне против Украины уже превысили 337 тысяч солдат. Только за последние сутки ВСУ уничтожили 990 россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника по состоянию на 8 декабря 2023 ориентировочно составили:

личного состава - около 337 220 (+990) человек;

танков - 5626 (+8) ед;

боевых бронированных машин - 10508 (+26) ед.;

артиллерийских систем - 8057 (+12) ед.;

РСЗО - 919 ед.;

средства ПВО - 605 ед;

самолетов - 324 ед.;

вертолеты - 324 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6136 (+20) ед.;

крылатые ракеты - 1571 ед;

корабли/катера - 22 ед;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 10591 (+30) ед;

специальная техника - 1159 (+3) ед.

Ситуация на фронте

Сейчас наступательные действия украинских военных сосредоточились на двух направлениях фронта - Бахмутском и Мелитопольском. ВСУ атакуют южнее Бахмута и, как сообщают в Генштабе, проводят наступательную операцию в Запорожской области.

Тяжелые бои продолжаются возле Авдеевки, которую россияне хотят окружить и захватить, в районе Марьинки и Бахмута.

Больше об актуальной ситуации на фронте - в материале РБК-Украина.