Еще около тысячи ликвидированных оккупантов. Генштаб обновил потери врага
Потери России в войне против Украины уже превысили 337 тысяч солдат. Только за последние сутки ВСУ уничтожили 990 россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника по состоянию на 8 декабря 2023 ориентировочно составили:
- личного состава - около 337 220 (+990) человек;
- танков - 5626 (+8) ед;
- боевых бронированных машин - 10508 (+26) ед.;
- артиллерийских систем - 8057 (+12) ед.;
- РСЗО - 919 ед.;
- средства ПВО - 605 ед;
- самолетов - 324 ед.;
- вертолеты - 324 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6136 (+20) ед.;
- крылатые ракеты - 1571 ед;
- корабли/катера - 22 ед;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 10591 (+30) ед;
- специальная техника - 1159 (+3) ед.
Ситуация на фронте
Сейчас наступательные действия украинских военных сосредоточились на двух направлениях фронта - Бахмутском и Мелитопольском. ВСУ атакуют южнее Бахмута и, как сообщают в Генштабе, проводят наступательную операцию в Запорожской области.
Тяжелые бои продолжаются возле Авдеевки, которую россияне хотят окружить и захватить, в районе Марьинки и Бахмута.
Больше об актуальной ситуации на фронте - в материале РБК-Украина.
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