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Зеленский провел очередную Ставку: обсуждали ситуацию на фронте

Пятница 08 декабря 2023 21:39
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Зеленский провел очередную Ставку: обсуждали ситуацию на фронте Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Во время него обсуждалась оперативная ситуация на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

"Провел заседание Ставки. Как и всегда, Главком, командующие по направлениям доложили об оперативной ситуации. Купянск, Лиман и все донецкие направления, юг", - заявил он.

Зеленский поблагодарил всех солдат и командиров за стойкость, отвагу.

"Задача нашего государства - и сейчас, зимой, как бы это ни было сложно, - проявлять силу и не давать врагу перехватить инициативу, не давать им укрепиться. Я благодарю всех, чьи действия обеспечивают именно это для Украины - нашу возможность делать свои шаги. Хочу сегодня особо отметить воинов, которые проявили себя больше всего - и сейчас, в боях и зимой, и этой осенью", - подчеркнул он.

Прошлое заседание Ставки

Последнее заседание Ставки прошло 1 декабря. Тогда обсуждались сценарии на 2024 год и изменения в мобилизации.

Мобилизация в Украине

Недавно президент Украины Владимир Зеленский провел ставку верховного главнокомандующего, на которой одной из главных тем обсуждений стала мобилизация.

После этого глава государства рассказал, что поручил министру обороны Рустему Умерову и главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному составить комплексный план по мобилизации в Украине.

Более подробно об этом можете узнать в материале РБК-Украина.

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