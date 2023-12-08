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Раньше, чем планировали. В Киеве уже закрыли шесть станций метро "синей ветки"

Киев, Пятница 08 декабря 2023 14:03
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Раньше, чем планировали. В Киеве уже закрыли шесть станций метро "синей ветки" Фото: в Киеве закрыли шесть станций метро "синей ветки" 8 декабря (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

С закрытием метро в Киеве решили не медлить. Шесть станций подземки перестали работать уже сегодня, хотя планировалось нововведение с 9 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"Движение поездов метро на участке между станциями "Теремки" - "Демеевская" уже остановлено из соображений безопасности и с учетом технического состояния тоннелей", - говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что поезда курсируют между станциями "Героев Днепра" - "Лыбедская".

"Дублирующие маршруты наземного транспорта заработают ориентировочно в течение двух часов", - добавили в сообщении.

Закрытие метро в Киеве

Движение поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки" в Киеве закрыли на время ремонта перегонного тоннеля. Ограничения продлятся в течение полугода. Изначально планировалось, что указанные станции подземки перестанут работать с субботы, 9 декабря. Ранее РБК-Украина писало, как добраться альтернативными способами до "Лыбидской" из "Теремков".

Транспортный эксперт Александр Гречко для РБК-Украина уже оценил, как скажется частичное закрытие метро в Киеве.

Напомним, перегонные тоннели между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" сооружались в пойме реки Лыбидь в 2008-2010 годах подземным способом в сложных горно-геологических условиях, при искусственном водоснижении. Поэтому остановка движения поездов на этом участке линии метро - это вынужденный шаг во избежание внештатной ситуации.

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