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Финский суд отказал Украине в экстрадиции неонациста из "Русича"

Финляндия, Пятница 08 декабря 2023 11:51
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Финский суд отказал Украине в экстрадиции неонациста из "Русича" Фото: военный преступник РФ, неонацист Воислав Торден (Giovanni_Pigni)
Автор: Ярослава Борзова

Верховный суд Финляндии отказал в запросе Украины относительно экстрадиции военного преступника РФ "диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", неонациста Воислава Тордена (Яна Петровского) и приказал его освободить. Причиной такого решения назвали несоответствующие условия содержания в местах заключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Helsingin sanomat.

Воислав Торден - россиянин, подозреваемый в военных преступлениях в Украине. Он смог въехать в Финляндию благодаря новому имени и был задержан полицией страны.

"По мнению Верховного Суда, Финляндия не может согласиться на экстрадицию Украине подозреваемого россиянина Воислава Тордена", – говорится в сообщении.

Причиной такого решения стали якобы несоответствующие условия в украинских тюрьмах согласно Третьей статье по правам человека.

"Европейский суд по правам человека признал особенно проблематичным - переполненность украинских тюрем и разные неоднократные материальные недостатки, которые имели место в нескольких тюрьмах по всей стране", - отмечает издание, ссылаясь на выводы решения.

Финский Верховный суд считает, что Тордену будет угрожать "унижающее достоинство обращение", если его экстрадируют в Украину.

Отмечается, что в своем решении финское судопроизводство ссылается на практику решений Европейского суда по правам человека, а также на недавнее аналогичное решение Верховного суда Швеции, и ставший его основой отчет.

На основании этого финский Верховный Суд постановил, что "больше нет оснований для содержания Тордена под стражей" для обеспечения его возможной экстрадиции, и приказал немедленно освободить его в случае отсутствия других оснований для лишения свободы.

Задержание Тордена (Петровского) в Финляндии

Российский боевик был задержан полицией Финляндии 25 августа. Офис генерального прокурора Украины сообщил, что хочет экстрадировать его. Воислав Торден (Ян Петровский) является лидером и командиром российского военизированного формирования "Оперативная группа "Русич". Он был известен благодаря своим связям в ультраправых кругах, также Торден воевал на стороне Башара Асада в Сирии.

В конце августа стало известно, что Торден попросил экстрадировать его в РФ.

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