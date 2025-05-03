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Чтобы не ехать к Путину? Вучич лег в больницу после внезапного возвращения из США

Сербия, Суббота 03 мая 2025 17:14
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Чтобы не ехать к Путину? Вучич лег в больницу после внезапного возвращения из США Фото: Александар Вучич, президент Сербии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сербского президента Александара Вучича госпитализировали в Военно-медицинскую академию в Белграде после его внезапного возвращения из США. К нему прибыл министр здравоохранения Златибор Лончар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сербский телеканал РТС.

По данным сербских медиа, Вучич внезапно заболел во время визита в США, где обратился за медицинской помощью и прошел обследование. После этого он решил вернуться в Сербию, отменив мероприятия, ради которых прибыл в США.

Вучичу стало плохо во время подготовки к предстоящим встречам, а также после встречи с конгрессменами сербскими предпринимателями. В этот момент в комнате с ним находились министр финансов Синиша Мали и советник президента Сербии по вопросам СМИ, сообщают сербские медиа.

Вучич планировал приехать на парад в РФ

Заметим, что Вучич внезапно заболел за несколько дней до парада к так называемому "дню победы", который россияне отмечают 9 мая. Он лично подтверждал планы приехать в Москву, несмотря на угрозы ЕС последствиями для Сербии.

Как писали СМИ, европейские чиновники предупреждали Вучича, что визит в Москву может подорвать амбиции Сербии на вступление в Евросоюз.

Критиковали планы Вучича и в украинском МИДе. Представитель внешнеполитического ведомства Георгий Тихий отмечал, что российский "день победы" не имеет никакого отношения к победе над нацизмом.

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