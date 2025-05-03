Чтобы не ехать к Путину? Вучич лег в больницу после внезапного возвращения из США

Сербского президента Александара Вучича госпитализировали в Военно-медицинскую академию в Белграде после его внезапного возвращения из США. К нему прибыл министр здравоохранения Златибор Лончар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сербский телеканал РТС.

По данным сербских медиа, Вучич внезапно заболел во время визита в США, где обратился за медицинской помощью и прошел обследование. После этого он решил вернуться в Сербию, отменив мероприятия, ради которых прибыл в США. Вучичу стало плохо во время подготовки к предстоящим встречам, а также после встречи с конгрессменами сербскими предпринимателями. В этот момент в комнате с ним находились министр финансов Синиша Мали и советник президента Сербии по вопросам СМИ, сообщают сербские медиа.