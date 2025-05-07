В программе визита Фицо в Москву нет участия в параде Путина, - Aktuality

В правительстве Словакии обнародовали программу визита премьера Роберта Фицо в Москву 9 мая. Однако в ней нет упоминания об участии Фицо в параде ко "Дню победы" на Красной площади.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aktuality .

Издание отмечает, что если бы премьер Словакии стоял рядом с Путиным на праздновании в Москве, то наблюдал за маршем тех, кто до недавнего времени воевал в Украине.

В то же время упоминания об участии Фицо в параде на Красной площади нет.

Далее запланированы двусторонние встречи с российским диктатором Владимиром Путиным, лидером Китая Си Цзиньпином, президентом Бразилии Лулой да Сильва и генсеком Коммунистической партии Китая То Ламом.

Как сообщает издание, на Facebook-странице правительства Словакии сегодня опубликовали программу визита Фицо в Москву.

Поездка Фицо в Москву

Напомним, на днях словацкий премьер Роберт Фицо, который обещал приехать на парад 9 мая в Москву, отменил участие в публичных мероприятиях. По информации СМИ, причины неизвестны, но изменения рабочего графика премьера могут быть связаны с его состоянием здоровья.

Поездка Фицо на парад в Москву также была под вопросом, но журналисты не считают, что словацкий премьер, который имеет дружеские отношения с российским диктатором Владимиром Путиным, решил так "завуалированно" отменить визит.

Позже депутат от партии словацкого премьера Ян Рихтер сказал Dennik N, что Фицо чувствует себя хорошо как физически, так и психически. Он не объяснил, почему премьер отменил программу мероприятий, но отметил, что поездка Фицо в Москву 9 мая состоится.

Добавим, что более трети союзников России под разными предлогами отказались от приезда в Москву на парад.

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