Фицо пожаловался на попытку сорвать его визит в Москву: "это сделали намеренно"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его визит в Москву пытаются сорвать. По его словам, задержка самолета разрушила планы двусторонних встреч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра на его странице Facebook.