Закрытое небо и угроза ракет и дронов: как уберечься украинцам в Израиле (инструкция)

Посольство Украины в Государстве Израиль напомнило гражданам о закрытии воздушного пространства на фоне напряженной ситуации с безопасностью, дало четкие инструкции на случай военных атак и поделилось важными контактами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу дипломатического представительства в Facebook.

Что делать тем, кто планировал вылет из Израиля

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию на территории Ирана, после чего Иран запустил по Израилю сотню беспилотников.

Согласно сообщению Министерства транспорта Израиля, воздушное пространство государства было закрыто (до дальнейшего уведомления):

для взлетов;

для посадок.

"Целью закрытия является предотвращение и минимизация рисков для пассажиров и воздушных судов, в связи с возможной угрозой ракетных ударов", - уточнили в Посольстве Украины в Государстве Израиль.

Пассажиров, которые должны были вылетать из аэропорта Бен-Гурион, просят:

оставаться дома;

не приезжать в аэропорт.

Отмечается, что информация об открытии воздушного пространства будет обнародована в СМИ минимум за шесть часов до возобновления полетов.

"Актуальное время рейсов можно будет узнать на сайтах авиакомпаний и на сайте Управления аэропортов. Берегите себя", - отметили в посольстве.

Информация о закрытии воздушного пространства (скриншот: facebook.com/UkraineInIsrael)

Как уберечь здоровье и жизнь: инструкция посольства

Украинцам сообщили, что на фоне напряженной ситуации с безопасностью в Израиле, обстановка:

остается сложной;

может меняться очень быстро.

"Призываем всех проявлять бдительность и следить за новостями и сообщениями службы тыла", - говорится в сообщении пресс-службы посольства.

На фоне возможных ракетных обстрелов или других атак граждан призвали узнать расположение ближайшего укрытия - на случай сигнала "воздушная тревога".

В случае сирены или предупреждения о ракетном обстреле необходимо немедленно направляться в ближайшее защищенное помещение:

в бомбоубежище;

в защищенную комнату (мамад);

на лестничную клетку;

во внутренний коридор без окон.

Тем, кто в этот момент находится на улице, нужно найти ближайшее укрытие или лечь на землю и прикрыть голову руками.

Тем, кто находится в автомобиле, необходимо:

остановиться;

выйти из транспортного средства;

найти укрытие.

"Если это невозможно - ложитесь на пол автомобиля и защитите голову руками", - советуют в посольстве.

Отмечается, что оставаться в укрытии нужно не менее 10 минут после окончания сирены.

Нельзя подходить к обломкам ракет или подозрительным предметам. О них нужно сообщить в полицию или силы безопасности.

Что делать украинцам в Израиле: общие рекомендации

В целом Посольство Украины в Государстве Израиль рекомендует гражданам:

быть внимательными к окружению;

скачать приложение Home Front Command (Пикуд ха-Орев) или Red Alert - для получения оповещений в реальном времени;

избегать демонстраций, больших скоплений людей и мест с повышенным присутствием полиции;

следить за местными СМИ и выполнять инструкции местных властей;

минимизировать передвижения и поездки по дорогам.

По словам главы командования тыла Израиля, генерал-майора Рафы Милу, "во время этой кампании ожидается широкий спектр тревог, поэтому чрезвычайно важно обеспечить оптимальную защиту - как в частных, так и в общественных пространствах".

"Лучший вариант - укрытие в специально оборудованной комнате (мамад), бомбоубежище, защищенных помещениях учебных заведений или общественных укрытиях, утвержденных командованием тыла", - подчеркнул он.

Если подобных помещений рядом нет, военный советует укрываться "в лестничной клетке или внутренней комнате".

"Каждый гражданин должен знать, какое укрытие является лучшим в его окружении. При получении сигнала тревоги немедленно прячьтесь и оставайтесь там до официального разрешения покинуть укрытие. Минимизируйте передвижения и поездки по дорогам", - подытожил Милу.

Важные официальные ресурсы для получения информации

В завершение Посольство Украины в Государстве Израиль обнародовало перечень важных официальных ресурсов для получения гражданами актуальной информации:

сайт Командования тыла: https://www.oref.org.il/ (https://www.oref.org.il/);

Telegram-канал: https://t.me/PikudHaoref (https://t.me/PikudHaoref);

Facebook: https://www.facebook.com/PikudHaOref (https://www.facebook.com/PikudHaOref);

приложение Home Front Command для Android и iOS.

"Выполнение инструкций спасает жизни! Посольство будет продолжать информирование граждан, следите за обновлениями", - подытожили в диппредставительстве.

Публикация посольства (скриншот: facebook.com/UkraineInIsrael)