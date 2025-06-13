Армия обороны Израиля показала видео ликвидации систем ПВО Ирана

Армия обороны Израиля в ходе удара по системе ПВО иранского режима ликвидировала десятки радаров и пусковых установок ракет класса "земля-воздух".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ЦАХАЛ .

Как отмечается в сообщении, на протяжении всей войны Армия обороны Израиля систематически наносила удары по системе ПВО иранского режима и его доверенных лиц на Ближнем Востоке.

В ходе атак были уничтожены десятки радаров и пусковых установок ракет класса "земля-воздух".

"В последние часы истребители ВВС под точным руководством разведывательного управления совершила масштабный удар по системе ПВО иранского режима в Западном Иране", - говорится в сообщении.

Операция Израиля

Напомним, Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана, заводам по производству баллистических ракет и военному командованию. Израиль предупредил о длительной операции по предотвращению создания Тегераном ядерного оружия.

Израиль в течение многих лет готовился к операции против ядерной и ракетной программ Ирана. Агенты Моссада создали базу дронов на территории Ирана, недалеко от Тегерана. Эти дроны были активированы ночью и нанесли удары по пусковым установкам ракет "земля-земля", направленным на Израиль.

Кроме того, в Иран были тайно ввезены транспортные средства с системами вооружения.

Эти системы вывели из строя иранские средства ПВО, обеспечив израильским самолетам превосходство в воздухе и свободу действий над территорией Ирана.

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