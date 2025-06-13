Есть ли угроза радиации? МАГАТЭ дали ответ после израильской атаки на Иран
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) получило официальный ответ от иранских властей относительно ситуации вокруг ядерных объектов после сообщений об ударах по Ирану.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Международное агентство по атомной энергетике.
Как заявили в МАГАТЭ, иранская сторона заверила, что ядерная инфраструктура осталась невредимой. В частности, Бушерская атомная электростанция не попала под удар, а на объекте в Натанзе не зафиксировано изменений в уровне радиационного фона.
"Иранские власти сообщили МАГАТЭ, что Бушерская атомная электростанция не была целью и что на объекте в Натанзе не наблюдалось повышения уровня радиации", - говорится в сообщении.
Что известно об атаке Израиля на Иран
В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию на территории Ирана, нанеся серию ударов по объектам, которые, по данным Тель-Авива, связаны с ядерной программой этой страны.
СМИ информировали, что в иранском Натанзе во время обстрелов несколько раз пострадал "ключевой объект по обогащению урана". Государственное иранское телевидение, показывая кадры сильного дыма, заявило, что объект подвергся "нескольким ударам".
Эту информацию подтвердил и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он отметил, что Агентство находится на постоянной связи с иранской стороной и своими инспекторами в стране, чтобы контролировать ситуацию с радиационной безопасностью.
Также в результате израильской операции погибли командующий Корпуса стражей Исламской революции, несколько высокопоставленных чиновников, а также физики-ядерщики.
Израильская армия заявила, что Тегеран уже имеет достаточно обогащенного урана, чтобы изготовить несколько ядерных зарядов в течение нескольких дней, и поэтому, по словам представителей Израиля, было принято решение действовать немедленно, чтобы нейтрализовать прямую угрозу.
Комментируя обстрел президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил, что Тегеран "не может иметь ядерную бомбу". В то же время Белый дом надеется, что Иран в конце концов вернется к столу переговоров.
Подробнее о ночной атаке - в материале РБК-Украина.
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