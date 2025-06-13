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Авиакомпании облетают четыре страны после ударов Израиля по Ирану

Израиль, Пятница 13 июня 2025 09:32
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Авиакомпании облетают четыре страны после ударов Израиля по Ирану Фото: четыре страны закрыл воздушное пространство (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Авиакомпании покинули воздушное пространство над Израилем, Ираном, Ираком и Иорданией после того, как Израиль начал атаки на объекты в Иране. Авиаперевозчики были вынуждены перенаправлять и отменять рейсы, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и экипажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана, заводам по производству баллистических ракет и военному командованию в начале. Израиль предупредил о длительной операции по предотвращению создания Тегераном ядерного оружия.

Закрытые аэропорты

Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве был закрыт до дальнейшего уведомления, а подразделения ПВО Израиля находились в состоянии повышенной готовности на случай возможных ответных ударов со стороны Ирана. Флагманский авиаперевозчик Израиля El Al Airlines заявил, что приостановил полеты в Израиль и из Израиля.

По данным государственных СМИ и уведомлений пилотам, воздушное пространство Ирана закрыто до дальнейшего уведомления.
Авиакомпании облетают четыре страны после ударов Израиля по Ирану

www.flightradar24.com

После появления сообщений об ударах по Ирану ряд коммерческих рейсов авиакомпаний, включая Emirates из Дубая, Lufthansa и Air India летели над Ираном.

Компания Air India, которая выполняет рейсы в Европу и Северную Америку через территорию Ирана, сообщила, что несколько рейсов были перенаправлены или возвращены в пункты отправления, в том числе из Нью-Йорка, Ванкувера, Чикаго и Лондона.

По данным консалтинговой компании по оценке авиационных рисков Osprey Flight Solutions, с 2001 года шесть коммерческих самолетов были непреднамеренно сбиты, а три едва не пропали без вести.

Ирак рано утром закрыл свое воздушное пространство и приостановил все движение в своих аэропортах, сообщили иракские государственные СМИ.

Отмена рейсов

На востоке Ирака, недалеко от границы с Ираном, проходит один из самых загруженных воздушных коридоров в мире: в любой момент времени между Европой и Персидским заливом совершаются десятки рейсов, многие из которых следуют из Азии в Европу.

По данным отслеживания полетов, рейсы постоянно отклонялись в сторону Центральной Азии или Саудовской Аравии.

Иордания, расположенная между Израилем и Ираком, закрыла свое воздушное пространство через несколько часов после начала израильской кампании.

Несколько рейсов, которые должны были приземлиться в Дубае, были перенаправлены рано утром в пятницу. Рейс Emirates из Манчестера в Дубай был перенаправлен в Стамбул, а рейс flydubai из Белграда был перенаправлен в Ереван, Армения.

Бюджетный перевозчик flydubai сообщил, что приостановил полеты в Амман, Бейрут, Дамаск, Иран и Израиль, а ряд других рейсов был отменен, перенаправлен или возвращен в аэропорты вылета.

По данным Flightradar24, авиакомпания Qatar Airways отменила два своих запланированных рейса в Дамаск в пятницу.

По данным Евроконтроля, в прошлом году воздушное пространство над Ближним Востоком ежедневно пересекали 1400 рейсов в Европу и из Европы.

В прошлом году самолеты были сбиты на России и Судане. Эти инциденты последовали за сбитием Россией рейса MH17 Malaysia Airlines над оккупированной частью Украины в 2014 году и рейса PS752 Международных авиалиний Украины, следовавшего из Тегерана, в 2020 году.

Израиль готовится к атаке иранских дронов, которые уже выпущены Тегераном.

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