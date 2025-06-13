Авиакомпании облетают четыре страны после ударов Израиля по Ирану

Авиакомпании покинули воздушное пространство над Израилем, Ираном, Ираком и Иорданией после того, как Израиль начал атаки на объекты в Иране. Авиаперевозчики были вынуждены перенаправлять и отменять рейсы, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и экипажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана, заводам по производству баллистических ракет и военному командованию в начале. Израиль предупредил о длительной операции по предотвращению создания Тегераном ядерного оружия.

Закрытые аэропорты

Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве был закрыт до дальнейшего уведомления, а подразделения ПВО Израиля находились в состоянии повышенной готовности на случай возможных ответных ударов со стороны Ирана. Флагманский авиаперевозчик Израиля El Al Airlines заявил, что приостановил полеты в Израиль и из Израиля.

По данным государственных СМИ и уведомлений пилотам, воздушное пространство Ирана закрыто до дальнейшего уведомления.



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После появления сообщений об ударах по Ирану ряд коммерческих рейсов авиакомпаний, включая Emirates из Дубая, Lufthansa и Air India летели над Ираном.

Компания Air India, которая выполняет рейсы в Европу и Северную Америку через территорию Ирана, сообщила, что несколько рейсов были перенаправлены или возвращены в пункты отправления, в том числе из Нью-Йорка, Ванкувера, Чикаго и Лондона.

По данным консалтинговой компании по оценке авиационных рисков Osprey Flight Solutions, с 2001 года шесть коммерческих самолетов были непреднамеренно сбиты, а три едва не пропали без вести.

Ирак рано утром закрыл свое воздушное пространство и приостановил все движение в своих аэропортах, сообщили иракские государственные СМИ.

Отмена рейсов

На востоке Ирака, недалеко от границы с Ираном, проходит один из самых загруженных воздушных коридоров в мире: в любой момент времени между Европой и Персидским заливом совершаются десятки рейсов, многие из которых следуют из Азии в Европу.

По данным отслеживания полетов, рейсы постоянно отклонялись в сторону Центральной Азии или Саудовской Аравии.

Иордания, расположенная между Израилем и Ираком, закрыла свое воздушное пространство через несколько часов после начала израильской кампании.

Несколько рейсов, которые должны были приземлиться в Дубае, были перенаправлены рано утром в пятницу. Рейс Emirates из Манчестера в Дубай был перенаправлен в Стамбул, а рейс flydubai из Белграда был перенаправлен в Ереван, Армения.

Бюджетный перевозчик flydubai сообщил, что приостановил полеты в Амман, Бейрут, Дамаск, Иран и Израиль, а ряд других рейсов был отменен, перенаправлен или возвращен в аэропорты вылета.

По данным Flightradar24, авиакомпания Qatar Airways отменила два своих запланированных рейса в Дамаск в пятницу.