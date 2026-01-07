Зарубежные активы "Лукойла" хотят разделить между собой две американские компании, - FT

Источники издания отмечают, что в случае заключения сделки Chevron и Quantum планируют поделить между собой активы, которые сам "Лукойл" оценивает в 22 млрд долларов. Цена предложения компаний пока не разглашается.

В частности, Chevron может быть заинтересован в доле в 5% "Лукойла" в казахстанском нефтяном месторождении Тенгиз.

Предложение охватывает нефтегазодобывающие активы, нефтеперерабатывающие заводы и более 2000 автозаправочных станций в Европе и Азии.

По словам собеседников FT, Quantum и Chevron настроены на долгосрочное владение активами. Такой подход, вероятно, может получить поддержку администрации президента США Дональда Трампа.

"Мы заинтересованы в таком отчуждении, которое предполагает передачу этих активов в собственность американского собственника и оператора на неограниченный срок. Нас не устраивает модель "купил и быстро продал", так что это действительно привлекательный вариант", - сказал один из американских чиновников.