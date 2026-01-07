Закордонні активи "Лукойлу" хочуть розділити між собою дві американські компанії, - FT

Джерела видання зазначають, що у разі укладення угоди Chevron і Quantum планують поділити між собою активи, які сам "Лукойл" оцінює у 22 млрд доларів. Ціна пропозиції компаній наразі не розголошується.

Зокрема, Chevron може бути зацікавлений у частці в 5% "Лукойлу" в казахстанському нафтовому родовищі Тенгіз.

Пропозиція охоплює нафтогазовидобувні активи, нафтопереробні заводи та понад 2000 автозаправних станцій у Європі та Азії.

За словами співрозмовників FT, Quantum і Chevron налаштовані на довгострокове володіння активами. Такий підхід, імовірно, може отримати підтримку адміністрації президента США Дональда Трампа.

"Ми зацікавлені в такому відчуженні, яке передбачає передання цих активів у власність американського власника й оператора на необмежений строк. Нас не влаштовує модель "купив і швидко продав", тож це справді привабливий варіант", - сказав один з американських посадовців.