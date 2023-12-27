Законопроекты о мобилизации могут изменить или доработать, - источники

Один из нардепов уточнил, что в таком виде документ не будет проголосован в парламенте.

По словам другого собеседника, во фракции "Слуга народа" также рассматривается возможность регистрации альтернативного законопроекта, чтобы в нем снять дискуссионные вопросы.

Однако он не исключает, что зарегистрированный правительственный законопроект все же будет рассматриваться в первом чтении, а в дальнейшем будет дорабатываться - до второго.

"Так или иначе, в таком виде он не будет принят в целом. В нем будут изменения. Наибольшие дискуссии среди депутатов вызвали нормы об отмене отсрочки для людей с инвалидностью третьей группы, об уведомлениях в электронном кабинете, а также о наказании за неявку в военкоматы", - объяснил источник.

В Украине работают над изменениями в мобилизации

Напомним, что украинские власти работают над изменениями, касающимися мобилизации.

Так, 25 декабря Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроекты №10378, №10379. Первый предусматривает изменения в мобилизации, военного учета и прохождению военной службы, а второй - усиление ответственности за военные правонарушения.

В частности, предлагается снижение возраста подлежащих мобилизации, упрощение процедуры вручения повесток (в том числе по электронной почте), а также введение санкций для уклонистов.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уже прокомментировал основные нормы законопроекта об изменениях в мобилизации. В частности, и нашумевший вопрос относительно того, почему не актуально оперировать для мобилизации 2 и 3 группами инвалидности.

Что касается мобилизации дополнительно 450-500 тысяч человек, главком объяснил, что военное командование регулярно формирует запросы на ресурсы для продолжения боевых действий. Однако запроса на конкретную цифру не было.

Добавим, как отметил президент Владимир Зеленский, сейчас началась дискуссия о новых правилах мобилизации. Он призвал к публичному обсуждению вопроса, чтобы люди понимали, какое видение у военного командования. Но добавил, что окончательный текст закона ожидается.

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