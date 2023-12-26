Новые правила. Что украинцам ждать от большого законопроекта о мобилизации: краткий пересказ
Новый законопроект о мобилизации в Украине зарегистрирован в Раде поздно вечером 25 декабря. Теперь над ним будут работать парламентарии, впереди - рассмотрение в комитетах и голосование в двух чтениях.
РБК-Украина разбиралось с главными новациями нового законопроекта и приводит краткий пересказ ниже.
Отметим, сейчас на сайте парламента доступен текст законопроекта, который только обсуждается. После принятия документа закон вступит в силу через месяц, за исключением отдельных частей.
Так, среди новаций нового законопроекта:
- изменение призывного возраста с 27 до 25 лет,
- военным после плена - 90 дней отпуска,
- привлечение к рекрутингу на военную службу центров предоставления административных услуг, центров занятости и центров рекрутинга,
- базовая военная служба для лиц от 18 до 25 лет,
- базовая общевойсковая подготовка, которая включается в учебные планы вузов всех форм собственности как отдельная учебная дисциплина.
Среди полномочий сельских, поселковых, городских советов теперь, в частности:
- обеспечение организации призыва,
- обеспечение на территории населенных пунктов ведения персонально-первичного военного учета призывников,
- оповещение и обеспечение прибытия граждан, привлекаемых к исполнению обязанности по мобилизации, техники в сборные пункты и в воинские части,
- обеспечение планирования и проведения мобилизационной подготовки, мероприятий мобилизации и демобилизации на территории соответствующих населенных пунктов.
Повестки и электронная почта
В случае получения повестки о вызове в ТЦК гражданин обязан явиться в указанное в ней место и срок. Что должно быть в повестке:
- фамилия, имя отчество и дата рождения
- наименование ТЦК, выдавшего повестку
- цель вызова
- место, день и время явки по вызову
- подпись (электронная цифровая подпись) должностного лица, выдавшего (сформировавшего) повестку
- регистрационный номер повестки
- разъяснение о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неявки.
Повестку могут вручать: где и кто
- в помещении ТЦК – представители ТЦК
- по месту жительства – представители ТЦК или полицейские;
- на работе – представители ТЦК, работодатель или полицейский;
- в общественных местах – представители ТЦК или полицейские.
!!! Повестка о вызове в ТЦК может быть направлена гражданину через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста или по электронной почте.
Уважительными причинами неприбытия по повестке является препятствие стихийного характера, болезнь, смерть близкого родственника.
Во время мобилизации граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, состоящие на военном учете или снятые с него, обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителя ТЦК или полицейского. В ходе проверки документов представитель ТЦК или полицейский могут проводить фото- и видеофиксацию и использовать оборудование с доступом к реестру призывников.
Отсрочка
Право на отсрочку имеют, в частности:
- забронированные,
- женщины и мужчины, у которых трое и более детей младше 18 лет,
- женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет,
- лица с инвалидностью I или II группы, или имеющие жену (супруга) или одного из родителей из числа лиц с инвалидностью I или II группы,
- женщины и мужчины, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), проходящего военную службу,
- женщины в декрете до 3 лет (при необходимости – до 6),
- беременные женщины,
- действующие нардепы и депутаты Верховной Рады АР Крым.
Что касается студентов, то призыву по новому законопроекту не подлежат соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной формам получения образования и получают уровень образования, который выше ранее полученный по одной специальности (специальности) .
Увольнение со службы
ПВо время военного положениия служба по контракту для лиц от 18 до 25 лет составляет один год.
Основания для увольнения со службы для военных по призыву, в частности:
- освобождение из плена
- избрание нардепом, депутатом Верховной Рады АР Крым
- истечение срока службы - в случае непрерывной службы во время действия военного положения в течение 36 месяцев.
Мобилизированные увольняются со службы, в том числе в следующих случаях:
- в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе,
- по состоянию здоровья,
- на основании заключения ВЛК о непригодности к военной службе (возможно с пересмотром через 6-12 месяцев),
- при наличии инвалидности I или II группы,
- в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы или ограничения свободы,
- по семейным обстоятельствам,
- в связи с проведением организационных мероприятий в разведывательных органах Украины,
- в связи с освобождением из плена,
- в связи с сокращением штатов,
- в связи с избранием народным депутатом Украины, депутатом Верховной Рады Автономной Республики Крым
- в связи с окончанием срока службы – в случае непрерывной службы во время действия военного положения в течение 36 месяцев.
Воинский учет и ограничения
В законопроекте предусмотрено, что на каждого призывника, военнообязанного и резервиста формируется военно-учетный документ в электронной форме. При этом исключается норма, согласно которой военный учет граждан Украины, постоянно проживающих за границей, не ведется.
Кроме того, потребуется, чтобы призывники, военнообязанные и резервисты, покинувшие свое место жительства, в семидневный срок с даты взятия на учет ВПЛ становились на военный учет по месту нахождения.
Еще одно предложение - на военную службу могут быть призваны осуждены, кроме совершивших преступлений против основ нацбезопасности, а также преступлений, предусмотренных статьями 401 - 414, 426 - 433, 436, 437 - 442 УКУ.
Украинцы за границей
Консульские услуги в зарубежных дипучреждениях Украины для украинцев-мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые являются призывниками, военнообязанными или резервистами, осуществляются при наличии военно-учетных документов. В консульстве проверяют подлинность военно-учетных документов. Исключение составляет оформление документов на возвращение в Украину, помощь детям, оформление наследства, услуги по заявлениям задержанных, а также в случае угрозы жизни и здоровью гражданина.
В условиях военного положения оформление украинского или загранпаспорта за границей гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет осуществляется при условии наличия у них военно-учетных документов.
Ограничение для уклонистов
Согласно предложениям, уклонистов будут вносить в Единый реестр должников, а также к ним будут применять следующие ограничения:
- запрет выезда за границу,
- запрет на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом,
- ограничение на право управления собственным транспортным средством и получение водительского удостоверения,
- ограничение права на пользование и распоряжение денежными средствами и другими ценностями,
- отказ в заключении кредитного договора, договора займа,
- приостановка получения льгот и услуг от государства.
Такие ограничения будут прекращаться по сообщению руководителя ТЦК об исключении военнообязанного из Единого реестра должников.