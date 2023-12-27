Законопроєкти про мобілізацію можуть змінити чи доопрацювати, - джерела

Один із нардепів уточнив, що в такому вигляді документ не буде проголосований у парламенті.

За словами іншого співрозмовника, у фракції "Слуга народу" також розглядають можливість реєстрації альтернативного законопроєкту, щоб у ньому зняти дискусійні питання.

Проте він не виключає, що зареєстрований урядовий законопроєкт все ж буде розглядатись у першому читанні, а надалі буде допрацьовуватись - до другого.

"Так чи інакше, в такому вигляді він не буде прийнятий в цілому. У ньому будуть зміни. Найбільші дискусії серед депутатів викликали норми щодо скасування відстрочки для людей з інвалідністю третьої групи, щодо оповіщень в електронному кабінеті, а також щодо покарання за неявку до військкоматів", - пояснило джерело.

В Україні працюють над змінами в мобілізації

Нагадаємо, що українська влада працює над змінами що стосуються мобілізації.

Так, 25 грудня Кабінет міністрів вніс у Верховну Раду законопроєкти № 10378, № 10379. Перший передбачає зміни до мобілізації, військового обліку та проходження військової служби, а другий - посилення відповідальності за військові правопорушення.

Зокрема пропонується зниження віку тих, хто підлягає мобілізації, спрощення процедури вручення повісток (зокрема електронною поштою), а також запровадження санкцій для ухилянтів.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вже прокоментував основні норми законопроєкту про зміни в мобілізації. Зокрема і нашуміле питання щодо того, чому не актуально оперувати для мобілізації 2 і 3 групами інвалідності.

Що стосується мобілізації додатково 450-500 тисяч осіб, головком пояснив, що військове командування регулярно формує запити на ресурси для продовження бойових дій. Проте запиту на конкретну цифру не було.

Додамо, як зауважив президент Володимир Зеленський, нині почалась дискусія щодо нових правил мобілізації. Він закликав до публічного обговорення питання, аби люди розуміли, яке бачення у військового командування. Та додав, що наразі остаточний текст закону очікується.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.