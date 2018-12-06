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Законопроект про вибори в ОТГ не буде ставитись на голосування

Новини » Політика    06.12.2018 - 12:49
Законопроект про вибори в ОТГ не буде ставитись на голосування
Ілюстративне фото (УНІАН)

У правовому комітеті ВР зазначили, що відновити перерваний виборчий процес неможливо, а тому закон не будуть розглядати

Президентський законопроект про проведення місцевих виборів в 10 регіонах, де запроваджений воєнний стан, не буде ставитись на голосування у Верховній раді. Про це РБК-Україна повідомило джерело.

Співрозмовник агентства зазначив, що закон викликав чимало суперечок.

"Законопроект викликав багато спорів, він має суперечності. Тому те, що вчора заявляли про розгляд законопроекту - не відповідає дійсності. Він не буде поставлений на голосування", - повідомило джерело.

Крім того, за словами голови підкомітету з питань виборів і референдумів комітету Ради з питань правової політики та правосуддя, народного депутата Олександра Черненка законопроект не було підтримано під час консультацій.

"Наскільки мені відомо, законопроект про вибори в ОТГ не буде ставитись на голосування, не буде виноситись у зал. Їх неможливо провести. Після консультацій вирішили, що відновити перерваний виборчий процес неможливо. Можна тільки розпочати його з самого початку. За цей тиждень, відколи воєнний стан, вибори вже були поставлені на паузу. Багато процедур було вже пропущено. Вибори - це не день голосування, а цілий процес", - повідомив Черненко.

Нагадаємо, раніше представник президента у Верховній раді Ірина Луценко заявила, що парламент може розглянути законопроект про вибори в об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) у четвер, 6 грудня.

Як писало РБК-Україна раніше, президент Петро Порошенко заявив, що для проведення спокійних виборів в ОТГ є усі передумови. Однак спікер парламенту Андрій Парубій підкреслював, що ці вибори не вдасться провести вчасно, і вони будуть оголошені найближчим часом після завершення дії воєнного стану.

Підкреслимо, сьогодні текст законопроекту про проведення виборів в ОТГ з'явився на сайті парламенту.

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