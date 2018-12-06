Законопроект о выборах в ОТО не будут ставить на голосование

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В правовом комитете ВР отметили, что восстановить прерванный избирательный процесс невозможно, а потому закон не будут рассматривать

Президентский законопроект о проведении местных выборов в 10 регионах, где введено военное положение, а не будет ставиться на голосование в Верховной раде. Об этом РБК-Украина сообщил источник.

Собеседник агентства отметил, что закон вызвал немало споров.

"Законопроект вызвал много споров, он имеет противоречия. Поэтому то, что вчера заявляли о рассмотрении законопроекта - не соответствует действительности. Он не будет поставлен на голосование", - сообщил источник.

Кроме того, по словам главы подкомитета по вопросам выборов и референдумов комитета Рады по вопросам правовой политики и правосудия, народного депутата Александра Черненко законопроект не был поддержан во время консультаций.

"Насколько мне известно, законопроект о выборах в ОТО не будет ставиться на голосование, не будет выноситься в зал. Их невозможно провести. После консультаций решили, что восстановить прерванный избирательный процесс невозможно. Можно только начать его с самого начала. За эту неделю, с тех пор как ввели военное положение, выборы уже были поставлены на паузу. Многие процедуры были уже пропущены. Выборы - это не день голосования, а целый процесс", - сообщил Черненко.

Напомним, ранее представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что парламент может рассмотреть законопроект о выборах в объединенных территориальных общинах (ОТО) в четверг, 6 декабря.

Как писало РБК-Украина ранее, президент Петр Порошенко заявил, что для проведения спокойных выборов в ОТО есть все предпосылки. Однако спикер парламента Андрей Парубий подчеркивал, что эти выборы не удастся провести вовремя, и они будут объявлены в ближайшее время после завершения действия военного положения.

Подчеркнем, сегодня текст законопроекта о проведении выборов в ОТО появился на сайте парламента.