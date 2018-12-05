Рада может рассмотреть законопроект о выборах в ОТО в четверг

Фото: Ирина Луценко (РБК-Украина, Виталий Носач)

По состоянию на 16:47 на сайте Рады до сих пор нет текста закона

Парламент может рассмотреть законопроект о выборах в объединенных территориальных общинах (ОТО) в четверг, 6 декабря. Об этом сообщила представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, текст законопроекта уже должен быть обнародован на сайте парламента. Однако по состоянию на 16:47 на сайте Рады до сих пор нет текста закона.

"Не знаю почему нет (на сайте Верховной рады, - ред.) текста законопроекта. Текст уже был подан. Я показывала перед камерами. Президент при мне подписал в понедельник. Я думаю, что идут какие-то согласования. Возможно, готовится заключение научно-экспертного управления ВР", - сообщила Луценко.

По ее словам, фракция "Блок Петра Порошенко" предложит завтра рассмотреть в сессионном зале законопроект президента о выборах местных общин.

"Мы за демократические процессы, мы за выборы в ОТО. Мы за продолжение реформы децентрализации. Это позиции фракции, и мы будем голосовать за это. Кроме нас есть еще председатель ВР. Мы будем предлагать продолжить процесс децентрализации. Выборы в ОТО - это и является продолжением реформы. Мы будем голосовать за этот вопрос и будем выносить предложения за это проголосовать. Мы уже это проговорили на согласительном совете", - подчеркнула представитель президента.

Напомним, ранее Луценко заявила, что в случае принятия президентского законопроекта о выборах в ОТО, выборы в регионах, где действует военное положение, смогут провести 23 декабря.

Как писало РБК-Украина ранее, президент Петр Порошенко заявил, что для проведения спокойных выборов в объединенных территориальных общинах (ОТО) есть все предпосылки.

При этом спикер парламента Андрей Парубий подчеркивал, что выборы в 10 регионах Украины, в которых действует военное положение, не удастся провести вовремя. Он отметил, что выборы в ОТО будут объявлены в ближайшее время после завершения военного положения.