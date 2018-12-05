Порошенко заявляет, что для спокойных выборов в ОТО есть все предпосылки

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина, Виталий Носач)

Президент отметил, что для подготовки к официальному старту президентских выборов также есть все предпосылки

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что для проведения спокойных выборов в объединенных территориальных общинах (ОТО) есть все предпосылки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы государства.

Он напомнил, что внес в парламент законопроект о проведении местных выборов во время действия военного положения.

"Есть все предпосылки для спокойного проведения выборов в ОТО, так же как для подготовки к официальному старту президентских выборов... Внес в ВР проект закона "О внесении изменения в статью 28 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" по обеспечению проведения местных выборов, назначенных на воскресенье, 23 декабря 2018 года". Речь идет о том, чтобы сделать исключение и провести голосование в новосозданных ОТО", - сообщил глава государства.

Напомним, глава Верховной рады Андрей Парубий заявил, что выборы в местных общинах 10 регионов Украины, в которых действует военное положение, не удастся провести вовремя. Спикер ВР подчеркивал, что выборы в этих десяти регионах будут объявлены после завершения военного положения.

Как писало РБК-Украина ранее, еще в понедельник Порошенко внес в парламент закон о проведении местных выборов во время военного положения, однако до сих пор, по состоянию на 13:20 среды, текст документа не опубликован на сайте парламента.

Добавим также, 26 декабря в 10 областях Украины ввели военное положение из-за атаки России на ВМС Украины в Керченском проливе.