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Законодавці зі США і Європи виступили з критикою "Північного потоку-2"

Автор: Артур Родивилов

Голова сенатського комітету з міжнародних відносин Боб Менендес і низка європейських парламентаріїв виступили із заявою щодо "Північному потоку-2". Вони розкритикували угоду США і Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Заяву підписали сенатор Боб Менендес і його колеги в Україні, Великобританії, Ірландії, Латвії, Литві, Польщі, Чехії та Естонії.

"Ми вважаємо "Північний потік-2" геополітичним проектом, спрямованим на розширення впливу Росії в Європі коштом домінування на енергетичному ринку", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 21 липня США і Німеччина оголосили про домовленість щодо добудови газопроводу Nord Stream 2. Це сталося незважаючи на критику з боку України, Польщі та країн Балтії.

Раніше у Європарламенті виступили проти угоди США і Німеччини щодо "Північного потоку-2". Там нагадали, що проект загрожує безпеці України і всієї Європи.

Компанія-оператор Nord Stream 2 AG заявила, що газопровід "Північний потік-2" завершено вже на 99%.

А інвестори проекту розраховують на його запуск вже у 2021 році.

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Північний потік-2