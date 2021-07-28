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"Північний потік-2" завершено на 99%, - оператор

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Середа 28 липня 2021 13:38
"Північний потік-2" завершено на 99%, - оператор Фото: "Північний потік-2" майже повністю добудовано (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Російський газопровід "Північний потік-2" завершено вже на 99%. На заключній ділянці залишається лише одне трубоукладальне судно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Повідомляється, що російське трубоукладальне судно "Академік Черський" повністю виконало свій обсяг робіт для газопроводу "Північний потік-2".

"Таким чином, до теперішнього часу газопровід завершено на 99%. Трубоукладальна баржа "Фортуна" продовжує роботу на заключній ділянці проекту", - зазначили в Nord Stream AG.

Нагадаємо, раніше Німеччина підтвердила готовність провести консультації щодо " Північного потоку-2" на вимогу України.

На цьому тижні Європарламент виступив з відкритою критикою угоди між США і Німеччиною щодо газопроводу "Північний потік-2".

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газопровод Північний потік-2
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