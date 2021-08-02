"Північний потік-2" не зупинять, навіть якщо він стане зброєю РФ, - Bloomberg

Німеччина не зупинить прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-2". Навіть якщо Росія його спробує використовувати як геополітичну зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Bloomberg .

У разі агресивних дій Росії Німеччина зосередиться на більш широких санкціях на рівні Європейського Союзу. Це більш складний шлях для заходів у відповідь, заявили співрозмовники видання.

Так у Німеччині планують діяти замість прямого удару по газовому зв'язку з Росією, пише Bloomberg.

Зазначається, що швидше за все позиція Берліна в цьому питанні не зміниться навіть після відставки канцлера Німеччини Ангели Меркель після виборів 26 вересня. Повідомляється, що проект російського трубопроводу підтримує весь політичний спектр країни, крім партії Союз 90/Зелені.