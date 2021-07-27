Загрожує безпеці України: у Європарламенті проти угоди щодо "Північного потоку-2"

Європарламент виступив з відкритою заявою, у якій розкритикував угоду між Сполученими Штатами Америки й Німеччиною стосовно газогону "Північний потік-2". Законодавчий орган ЄС закликає звернути увагу на те, що проєкт підриває безпеку України та суперечить "Зеленому курсу".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку члена Європарламенту Пятраса Ауштрявічюса.

Євродепутати переконані у тому, що угода між Німеччиною та США є спробою країн поліпшити відносини й змінити ситуацію з "дуже поганої на погану".

"Газопровід "Північний потік - 2" підриває безпеку України, особливо у зв'язку з тим, що Росія продовжує провокувати й нагнітати напруженість проти України: від нарощування військового потенціалу біля кордонів України, свідками якого ми стали цієї весни, до останньої пропагандистської акції з подачі скарги проти України до Європейського суду з прав людини", - повідомляється у заяві членів Європарламенту.

Зокрема, відзначається, що запуск газопроводу не лише суперечить "Зеленому курсу", але збільшує залежність ЄС від енергоносіїв з Російської Федерації.



Варто відзначити, що заяву підтримали 11 членів Європарламенту.