Австрійський партнер "Газпрому" сподівається на запуск "Північного потоку-2" вже в 2021      

Глава австрійської компанії OMV Райнер Зеле сподівається на запуск "Північного потоку-2" вже в 2021 році. Партнер російського "Газпрому" підтвердив, що будівництво газопроводу повинні завершити в серпні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію .

За його словами, оператор "Північного потоку-2" обіцяє завершити будівництво до осені.

"Тому ми віримо, що газ може піти в цьому році, є хороші шанси, що це відбудеться", - підкреслив він і уточнив, що в другій половині цього року очікуються пусконалагоджувальні роботи.

Зеле також вітає угоду між США і Німеччиною щодо "Північного потоку-2".

"Вона прокладає шлях до остаточного завершення і введення газопроводу в експлуатацію", - додав він.