ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Закон про вибори президента застарів, - Сліпачук

Новини » Вибори 2019    16.04.2019 - 15:37
Закон про вибори президента застарів, - Сліпачук
Фото: Тетяна Сліпачук (Віталій Носач/РБК-Україна)

Глава ЦВК заявила, що застарів і закон про вибори нардепів

Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявила, що закон "Про вибори президента України" застарів. Про це вона сказала в інтерв'ю виданню "Укрінформ".

Так, Сліпачук зазначила, що є два базові питання, які мають дуже серйозний вплив на роботу Центрвиборчкому.

За її словами, процедуру здійснення публічних закупівель необхідно змінювати, аби уникнути зриву певних закупівель.

"Процедура, що передбачена законом про публічні закупівлі, повністю не підходить у такому вигляді для виборчого процесу, оскільки терміни, швидкоплинність виборчого процесу і залучення великої кількості громадян до роботи в окружних виборчих комісіях… є критично нескорегованими. Мені здається, це питання напередодні парламентських виборів має бути вирішено, оскільки тоді навантаження буде ще більшим, відповідно - ще більший ризик зриву певних закупівель, що неприпустимо", - пояснила глава ЦВК.

Сліпачук підкреслила, що друге питання, яке впливає на роботу комісії, - це окремі норми, закладені безпосередньо в законодавстві.

"Закон про вибори президента - дуже старий, у нього були внесені точкові зміни в 2014 році напередодні позачергових виборів президента, та ці норми загалом не відповідають тому, що відбувається сьогодні. Вони не надають можливості реагувати на деякі речі. Така ж ситуація - і з законом "Про вибори народних депутатів", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше в ЦВК заявили, що перед другим туром виборів 2019 у ряді областей не вистачає членів виборчих комісій.

Як писало РБК-Україна, в Кіровоградській області не вистачає майже 4 тисяч кандидатів у члени дільничних виборчих комісій.

Українці назвали головні очікування від нового президента в перші 100 днів Делегація ПАРЄ відвідає Україну для спостереження за другим туром виборів
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Порошенко Зеленський Центральна виборча комісіявыборы
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся