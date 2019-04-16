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Закон о выборах президента устарел, - Слипачук

Новости » Выборы 2019    16.04.2019 - 15:37
Закон о выборах президента устарел, - Слипачук
Фото: Татьяна Слипачук (Виталий Носач/РБК-Украина)

Глава ЦИК заявила, что устарел и закон о выборах нардепов

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что закон "О выборах президента Украины" устарел. Об этом она сказала в интервью изданию "Укринформ".

Так, Слипачук отметила, что есть два базовых вопроса, которые имеют очень серьезное влияние на работу Центризбиркома.

По ее словам, процедуру осуществления публичных закупок необходимо менять, чтобы избежать срыва определенных закупок.

"Процедура, предусмотренная законом о публичных закупках, полностью не подходит в таком виде для избирательного процесса, поскольку сроки, быстротечность избирательного процесса и привлечение большого количества граждан к работе в окружных избирательных комиссиях... являются критически нескорректированными. Мне кажется, этот вопрос накануне парламентских выборов должен быть решен, поскольку тогда нагрузка будет еще больше, соответственно - еще больший риск срыва определенных закупок, что недопустимо", - пояснила глава ЦИК.

Слипачук подчеркнула, что второй вопрос, который влияет на работу комиссии, - это отдельные нормы, заложенные непосредственно в законодательстве.

"Закон о выборах президента - очень старый, в него были внесены точечные изменения в 2014 году накануне внеочередных выборов президента, и эти нормы вообще не соответствуют тому, что происходит сегодня. Они не предоставляют возможности реагировать на некоторые вещи. Такая же ситуация - и с законом "О выборах народных депутатов", - сказала она.

Напомним, ранее в ЦИК заявили, что перед вторым туром выборов 2019 в ряде областей не хватает членов избирательных комиссий.

Как писало РБК-Украина, в Кировоградской области не хватает почти 4 тысячи кандидатов в члены участковых избирательных комиссий.

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