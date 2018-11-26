Закон про "євробляхи": в ДФС розказали, у разі чого можуть конфіскувати авто

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Митне оформлення здійснюється за умови сплати належних митних платежів

Після прийняття законів про розмитнення авто на єврономерах ("євробляхи"), при встановленні факту перебування на митній територіі України авто особистого користування, ввезеного в митних режимах транзиту або тимчасового ввезення, з перевищенням строку транзиту або тимчасового ввезення більше ніж на 30 діб передбачено штраф у сумі 170 тисяч грн або конфіскація авто. Про це на брифінгу щодо нових правил ввезення транспортних засобів на іноземній реєстрації заявив в.о. директора Департаменту адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання ДФС Андрій Войцещук, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, митне оформлення здійснюється за умови сплати належних митних платежів та добровільної сплати до держбюджету фізичною особою, яка є власником такого авто або уповноважена розпоряджатися ним та декларує такий транспортний засіб для вільного обігу на митній території України, коштів у сумі, що дорівнює 8500 грн у разі, якщо цей автомобіль знаходиться на територіі України з порушенням вимог Митного кодексу", - сказав він.

За його словами, здійснення митного оформлення звільняє осіб від адміністративної відповідальності, передбаченої ст. 470, 481 та 485.

"У разі встановлення факту перебування на митній території України авто особистого користування, ввезеного в митних режимах транзиту або тимчасового ввезення, з перевищенням строку транзиту або тимчасового ввезення більше ніж на 30 діб передбачено штраф у сумі 170 тисяч грн або конфіскація авто", - повідомив він.

Така ж відповідальність наставатиме у разі встановлення факту розкомплектування авто особистого користування.

"До поліціі будуть передаватись інформація щодо строків тимчасового ввезення та транзиту автомобілів та осіб, які іх ввезли", - додав він.

Нагадаємо, закони про розмитнення авто на іноземних номерах ("євроблях") №8487 і №8488 набули чинності 25 листопада 2018 року.

За даними ДФС, з початку 2018 року (станом на 1 листопада) в Україну було ввезено 173 тис. транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення з іноземною реєстрацією в режимі "транзит", 53,1 тис. - у режимі "тимчасового ввезення".

Також РБК-Україна писало, що громадяни-резиденти мають право тимчасово ввозити транспортний засіб, що зареєстрований за межами України, за умови сплати всіх необхідних митних платежів строком до 1 року.