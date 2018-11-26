У ДФС розказали про умови ввезення авто у зв'язку з ухваленням закону про "євробляхи"

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зокрема, передбачено перехідний період у 180 діб для оформлення транспортних засобів

У зв'язку з ухваленням законів про розмитнення авто на іноземних номерах ("євроблях"), громадяни-резиденти мають право тимчасово ввозити транспортний засіб, що зареєстрований за межами України, за умови сплати всіх необхідних митних платежів строком до 1 року. Про це на брифінгу щодо нових правил ввезення транспортних засобів на іноземній реєстрації заявив в.о. директора Департаменту організації митного контролю ДФС Анатолій Сербайло, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що у зв'язку з ухваленим ЗУ "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію Украіни", для громадян встановлюються нові умови ввезення транспортних засобів.

"Громадяни-резиденти мають право тимчасово ввозити транспортний засіб, що зареєстрований за межами України, за умови сплати всіх необхідних митних платежів строком до 1 року. При цьому митні платежі не повертаються", - сказав він.

Окрім цього, громадяни-резиденти мають право переміщувати транспортний засіб, що зареєстрований за межами України, в режимі транзиту за умови сплати грошової застави в розмірі митних платежів, що підлягають сплаті при ввезенні таких транспортних засобів на митну територію Украіни з метою вільного обігу.

Так, при ввезенні для постійного користування транспортних засобів за кодом товарної позиціі 8703 згідно з УКТ ЗЕД, що були в користуванні, підтвердження відповідності екологічним нормам ЄВРО 5 не вимагається.

Також передбачено перехідний період у 180 діб, який дає можливість здійснювати оформлення транспортних засобів за кодом товарної позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД (легкові авто), що були ввезені на митну територію Украіни в період з 1 січня 2015 року до дня набрання чинності цього закону і перебувають у митних режимах тимчасового введення або транзиту, з виконанням митних формальностей відповідно до тимчасового порядку, який на сьогодні опрацьовується Кабміном.

Нагадаємо, закони про розмитнення авто на іноземних номерах ("євроблях") №8487 і №8488 набули чинності 25 листопада 2018 року.

За даними ДФС, з початку 2018 року (станом на 1 листопада) в Україну було ввезено 173 тис. транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення з іноземною реєстрацією в режимі "транзит", 53,1 тис. - у режимі "тимчасового ввезення".

Також РБК-Україна писало, що сервісні центри Міністерства внутрішніх справ готові проводити державної реєстрацію розмитнених транспортних засобів у цілодобовому режимі.