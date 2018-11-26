Закон о "евробляхах": в ГФС рассказали, в случае чего могут конфисковать авто

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Таможенное оформление осуществляется при условии уплаты причитающихся таможенных платежей

После принятия законов о растаможке авто на еврономерах ("евробляхи"), при установлении факта нахождения на таможенной территории Украины авто личного пользования, ввезенного в таможенном режиме транзита или временного ввоза, с превышением срока транзита или временного ввоза более чем на 30 дней, предусмотрен штраф в сумме 170 тысяч грн или конфискация авто. Об этом на брифинге относительно новых правил ввоза транспортных средств на иностранной регистрации заявил и.о. директора Департамента администрирования таможенных платежей и таможенно-тарифного регулирования ГФС Андрей Войцещук, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, таможенное оформление осуществляется при условии уплаты надлежащих таможенных платежей и добровольной уплаты в госбюджет физическим лицом, которое является владельцем такого авто или уполномоченное распоряжаться им и декларирует такое транспортное средство для свободного обращения на таможенной территории Украины, денежных средств в сумме, равной 8500 грн в случае, если этот автомобиль находится на территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса", - сказал он

По его словам, осуществление таможенного оформления освобождает от административной ответственности, предусмотренной ст. 470, 481 и 485.

"В случае установления факта нахождения на таможенной территории Украины авто личного пользования, ввезенного в таможенном режиме транзита или временного ввоза, с превышением срока транзита или временного ввоза более чем на 30 дней предусмотрен штраф в сумме 170 тысяч грн или конфискация авто", - сообщил он.

Такая же ответственность будет наступать в случае установления факта разукомплектации авто личного пользования.

"До участка будут передаваться информация относительно сроков временного ввоза и транзита автомобилей и лиц, которые их ввезли", - добавил он.

Напомним, законы о растаможке авто на иностранных номерах ("евроблях") №8487 и №8488 вступили в силу 25 ноября 2018 года.

По данным ГФС, с начала 2018 года (по состоянию на 1 ноября) в Украину было ввезено 173 тыс. транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения с иностранной регистрацией в режиме "транзит", 53,1 тыс. - в режиме "временного ввоза".

РБК-Украина писало, что граждане-резиденты имеют право временно ввозить транспортное средство, которое зарегистрировано за пределами Украины, при условии уплаты всех необходимых таможенных платежей сроком до 1 года.