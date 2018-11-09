ДФС надала роз'яснення закону про розмитнення "євроблях"

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За даними митників, з початку року в Україну в'їхало 225 тисяч євроблях

Державна фіскальна служба надала роз'яснення норм ухваленого Верховною Радою закону щодо розмитнення автомобілей, ввезених в Україну в режимі "транзит" та в режимі "тимчасового ввезення". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДФС.

Як зазначили в ДФС, норми закону передбачають, що Кабмін ухвалить тимчасовий порядок, відповідно до якого протягом 180 днів здійснюватимуться митні формальності щодо легкових автомобілів, що перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.

Також скасовуються обмеження відповідності екологічним нормам при митному оформленні легкових транспортних засобів, що були в користуванні.

Положеннями закону за перевищення строків транзиту та тимчасового ввезення більш ніж на 30 діб встановлено штраф на суму 170 тис. або конфіскацію транспортного засобу, зазначили в ДФС.

Водночас, передбачено, що у разі недотримання строків та вимог митних режимів "транзит" та "тимчасове ввезення", особа може оформити у вільний обіг транспортний засіб із сплатою належних митних платежів та коштів в сумі 8,5 тис. грн. При цьому, особа, відповідальна за дотримання вимог законодавства при переміщенні транспортних засобів в режимі "транзит" та "тимчасове ввезення" звільняється від відповідальності за порушення митних правил.

Законопроектом передбачено інформування Державною прикордонною службою України органів доходів і зборів про факти наміру перетинання державного кордону України особами, стосовно яких органами доходів і зборів було виявлено порушення митних правил.

Також запроваджується взаємодія органів доходів і зборів з Національною поліцією в частині контролю за дотриманням водіями порядку використання таких транспортних засобів на митній території України, недопущення порушення обмежень, встановлених Митним кодексом України, а також удосконалення порядку реєстрації і обліку транспортних засобів, повідомили у Державній фіскальній службі.

За даними ДФС, з початку 2018 року (станом на 1 листопада) в Україну було ввезено 173 тис. транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення з іноземною реєстрацією в режимі "транзит", 53,1 тис. - у режимі "тимчасового ввезення". З авто, ввезених цього року в режимі "транзит", 122,2 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією знаходяться в Україні з порушенням терміну. Наразі у ДФС немає статистики з "тимчасового ввезення", оскільки термін перебування цих авто ще не завершився.

Нагадаємо, що Верховна рада 8 листопада схвалила нову модель оподаткування раніше ввезених авто з іноземною реєстрацією ("евроблях").

Поліція зможе зупиняти автомобілі з іноземною реєстрацією для перевірки умов їх ввезення в Україну через 180 днів після вступу в силу закону про розмитнення авто на іноземній реєстрації.