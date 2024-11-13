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Заканчиваются деньги? Путин урезал выплаты оккупантам за ранения на войне

Фото: Владимир Путин, российский диктатор (kremlin.ru)
Автор: Иван Носальский

В России значительно уменьшили выплаты солдатам, которые получили нетяжелые ранения на войне против Украины. Российский диктатор Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".

Как пишет издание, в России оккупантам за любое ранение платили по 3 млн рублей (около 1 млн 260 тысяч гривен). В частности, такие средства могли выплатить даже оккупантам, у которых были несерьезные осколочные ранения. 

Но диктатор решил изменить такую норму. Теперь, согласно его указу, выплаты составят:

  • 3 млн рублей (около 1 млн 260 тысяч гривен) - за тяжелые ранения;
  • 1 млн рублей (около 420 тысяч гривен) - за легкие ранения;
  • 100 тысяч рублей (около 42 тысяч гривен) - за легкие травмы.

К слову, ранее СМИ узнали, сколько Россия собирается платить северокорейским солдатам за участие в боевых действиях против украинских защитников.

По данным The Korea Herald, солдаты КНДР, вероятно будут получать по 2 тысячи долларов в месяц.

При этом британская разведка прогнозировала, что состояние российской экономики ухудшится в 2025 году, поскольку ожидается рост военных расходов. Также на ситуацию с экономикой влияют западные санкции.

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