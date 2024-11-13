Заканчиваются деньги? Путин урезал выплаты оккупантам за ранения на войне

В России значительно уменьшили выплаты солдатам, которые получили нетяжелые ранения на войне против Украины. Российский диктатор Владимир Путин подписал соответствующий указ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".
Как пишет издание, в России оккупантам за любое ранение платили по 3 млн рублей (около 1 млн 260 тысяч гривен). В частности, такие средства могли выплатить даже оккупантам, у которых были несерьезные осколочные ранения.
Но диктатор решил изменить такую норму. Теперь, согласно его указу, выплаты составят:
К слову, ранее СМИ узнали, сколько Россия собирается платить северокорейским солдатам за участие в боевых действиях против украинских защитников.
По данным The Korea Herald, солдаты КНДР, вероятно будут получать по 2 тысячи долларов в месяц.
При этом британская разведка прогнозировала, что состояние российской экономики ухудшится в 2025 году, поскольку ожидается рост военных расходов. Также на ситуацию с экономикой влияют западные санкции.
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