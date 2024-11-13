Заканчиваются деньги? Путин урезал выплаты оккупантам за ранения на войне

Как пишет издание, в России оккупантам за любое ранение платили по 3 млн рублей (около 1 млн 260 тысяч гривен). В частности, такие средства могли выплатить даже оккупантам, у которых были несерьезные осколочные ранения.

Но диктатор решил изменить такую норму. Теперь, согласно его указу, выплаты составят: