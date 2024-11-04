ua en ru
Пн, 04 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

СМИ узнали, сколько Россия будет платить солдатам КНДР за участие в войне

Понедельник 04 ноября 2024 16:47
UA EN RU
СМИ узнали, сколько Россия будет платить солдатам КНДР за участие в войне Иллюстративное фото: солдат КНДР отправили на войну против Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Северокорейские солдаты, которые будут воевать против Украины на стороны РФ, вероятно, будут получать около 2 тысяч долларов в месяц. Так считает южнокорейская разведка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Korea Herald.

Издание со ссылкой на данные Национальной разведки Южной Кореи пишет, что в Украину для участия в боевых действиях отправят по меньшей мере 10 тысяч северокорейских солдат.

Также в России, как пишет The Korea Herald, находятся около 4 тысяч северокорейских рабочих. Их зарплата составляет около 800 долларов в месяц.

При этом Россия может значительно увеличить поставки риса в Северную Корею, поскольку у КНДР есть проблемы с урожаем. По данным журналистов, Москва может передать Пхеньяну до 600-700 тысяч тонн риса за год, хотя до этого северокорейцам отправляли 50-100 тысяч тонн.

Солдаты КНДР в России

Напомним, согласно данным США, которые озвучил госсекретарь США Энтони Блинкен, в России находится около 10 тысяч северокорейских солдат. При этом 8 тысяч уже перебросили в Курскую область.

В то же время украинская разведка предупреждала, что в Россию перебросили 12 тысяч военных КНДР.

Сегодня, 4 ноября, Центр противодействия дезинформации сообщил, что первые северокорейские солдаты уже попали под украинский обстрел в Курской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация КНДР Северная Корея Война в Украине
NEWS
Дверь открыта. Бригады ВСУ призывают военных возвращаться после СОЧ
Дверь открыта. Бригады ВСУ призывают военных возвращаться после СОЧ
DAILY
Не только Трамп или Харрис. Почему для Украины важны выборы в Конгресс США
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не только Трамп или Харрис. Почему для Украины важны выборы в Конгресс США