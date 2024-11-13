Закінчуються гроші? Путін урізав виплати окупантам за поранення на війні

До речі, раніше ЗМІ дізналися, що Росія збирається платити північнокорейським солдатам за участь у бойових діях проти українських захисників.

За даними The Korea Herald, з олдати КНДР, ймовірно, отримуватимуть по 2 тисячі доларів на місяць.

При цьому британська розвідка прогнозувала, що стан російської економіки погіршиться в 2025 році, оскільки очікується зростання військових витрат. Також на ситуацію із економікою впливають західні санкції.

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