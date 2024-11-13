Британская разведка указала на проблемы в российской экономике

Проблемы в российской экономике усугубятся в 2025 году. Это связано с ростом военных расходов и действием санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X ( Twitter) .

Как отмечается в сводке, центральный банк России (ЦБ РФ) 25 октября повысил базовую процентную ставку до 21%. Это самая высокая ставка с начала войны, которая отражает обеспокоенность ЦБ РФ по поводу растущего инфляционного давления в российской экономике.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что для контроля инфляции могут потребоваться "более радикальные изменения" денежно-кредитной политики. Однако ключевые руководители предприятий во многих отраслях российской промышленности все чаще критикуют решение ЦБ РФ сохранить высокие процентные ставки.

По данным британской разведки, высокие процентные ставки в российской экономике с большой вероятностью ограничат инвестиции и рост бизнеса.

С начала войны в 2022 году объем корпоративных кредитов и их доля, привязанная к базовой ставке ЦБ РФ, увеличились. В результате более высокие процентные ставки приводят к росту стоимости долга. Эти расходы, скорее всего, усугубляют финансовое давление на бизнес, поскольку, как сообщается, корпоративные банкротства в России в 2024 году на 20% выше, чем в 2023 году, говорится в сообщении.

"Инфляционное давление, скорее всего, продолжит усиливаться в 2025 году, поскольку прогнозируется рост государственных расходов, а дефицит рабочей силы и давление санкций сохраняются. Это приведет к увеличению компромиссов между усилиями по контролю инфляции и поддержкой роста российской экономики", - отмечают в Минобороны Британии.

Ставка ЦБ РФ

Напомним, центральный банк России повысил ключевую процентную ставку на 2 п.п. до 21%, что является самым высоким показателем с февраля 2003 года.

Основными инфляционными рисками центробанк РФ назвал высокие инфляционные ожидания и отклонение российской экономики от траектории сбалансированного роста, а также ухудшение условий внешней торговли.

Министерство финансов рассчитывает на 1,5 трлн рублей (15,5 млрд долларов) расходов сверх бюджетного плана в течение оставшейся части года, поскольку оно стремится покрыть дополнительные военные нужды.