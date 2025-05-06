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Закончились солдаты? КНДР не отправит военных на парад Путина 9 мая

Москва, Вторник 06 мая 2025 17:09
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Закончились солдаты? КНДР не отправит военных на парад Путина 9 мая Иллюстративное фото: Северная Корея не отправит на парад в Москву своих солдат (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Солдаты Северной Кореи не будут участвовать в параде в Москве ко "Дню победы". Пхеньян отправит только посла.

Об этом заявил помощник главы Кремля Юрий Ушаков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По словам Ушакова, в параде участие будут принимать солдаты 13 стран:

  • Азербайджана;
  • Вьетнама;
  • Беларуси;
  • Египта;
  • Казахстана;
  • КНР;
  • Киргизии;
  • Лаоса;
  • Монголии;
  • Мьянмы;
  • Таджикистана;
  • Туркмении;
  • Узбекистана.

В ответ на вопрос о том, будут ли там присутствовать северокорейские военные, он заявил, что "назвал все страны".

"КНДР будет представлена на уровне посла", - рассказал Ушаков.

Участие КНДР в войне против Украины

Напомним, Северная Корея отправила в Россию своих солдат для помощи Москве в войне против Украины. Войска КНДР участвуют в боевых действиях на территории Курской области.

Согласно данным разведки Южной Кореи, всего Пхеньян отправил в РФ 15 тысяч солдат. Потери Северной Кореи составляют 4,7 тысячи военных, среди которых 600 погибших.

При этом Генштаб ВСУ в апреле сообщал, что Северная Корея потеряла в боях против украинских защитников около 4 тысяч солдат, из них более 3 тысяч получили тяжелые ранения.

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