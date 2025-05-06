Закончились солдаты? КНДР не отправит военных на парад Путина 9 мая
Солдаты Северной Кореи не будут участвовать в параде в Москве ко "Дню победы". Пхеньян отправит только посла.
Об этом заявил помощник главы Кремля Юрий Ушаков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
По словам Ушакова, в параде участие будут принимать солдаты 13 стран:
- Азербайджана;
- Вьетнама;
- Беларуси;
- Египта;
- Казахстана;
- КНР;
- Киргизии;
- Лаоса;
- Монголии;
- Мьянмы;
- Таджикистана;
- Туркмении;
- Узбекистана.
В ответ на вопрос о том, будут ли там присутствовать северокорейские военные, он заявил, что "назвал все страны".
"КНДР будет представлена на уровне посла", - рассказал Ушаков.
Участие КНДР в войне против Украины
Напомним, Северная Корея отправила в Россию своих солдат для помощи Москве в войне против Украины. Войска КНДР участвуют в боевых действиях на территории Курской области.
Согласно данным разведки Южной Кореи, всего Пхеньян отправил в РФ 15 тысяч солдат. Потери Северной Кореи составляют 4,7 тысячи военных, среди которых 600 погибших.
При этом Генштаб ВСУ в апреле сообщал, что Северная Корея потеряла в боях против украинских защитников около 4 тысяч солдат, из них более 3 тысяч получили тяжелые ранения.
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