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Закінчилися солдати? КНДР не відправить військових на парад Путіна 9 травня

Москва, Вівторок 06 травня 2025 17:09
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Закінчилися солдати? КНДР не відправить військових на парад Путіна 9 травня Ілюстративне фото: Північна Корея не відправить на парад до Москви своїх солдатів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Солдати Північної Кореї не братимуть участі в параді в Москві до "Дня перемоги". Пхеньян відправить тільки посла.

Про це заявив помічник глави Кремля Юрій Ушаков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

За словами Ушакова, у параді участь братимуть солдати 13 країн:

  • Азербайджану;
  • В'єтнаму;
  • Білорусі;
  • Єгипту;
  • Казахстану;
  • КНР;
  • Киргизії;
  • Лаосу;
  • Монголії;
  • М'янми;
  • Таджикистану;
  • Туркменії;
  • Узбекистану.

У відповідь на запитання про те, чи будуть там присутні північнокорейські військові, він заявив, що "назвав усі країни".

"КНДР буде представлена на рівні посла", - розповів Ушаков.

Участь КНДР у війні проти України

Нагадаємо, Північна Корея відправила в Росію своїх солдатів для допомоги Москві у війні проти України. Війська КНДР беруть участь у бойових діях на території Курської області.

Згідно з даними розвідки Південної Кореї, всього Пхеньян відправив до РФ 15 тисяч солдатів. Втрати Північної Кореї становлять 4,7 тисячі військових, серед яких 600 загиблих.

Водночас Генштаб ЗСУ у квітні повідомляв, що Північна Корея втратила в боях проти українських захисників близько 4 тисяч солдатів, з них понад 3 тисячі дістали важкі поранення.

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