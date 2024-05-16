На Закарпатье осудили военного, который помогал уклонистам сбежать в Венгрию

Схема для уклонистов

Следствие установило, что 10 марта 2024 года, находясь возле подъезда к одному из КПП военной части, сержант получил 3 тысячи 900 долларов от своего напарника. Деньги им передал потенциальный уклонист, который, судя по всему удачно пересек границу с Венгрией.

Мужчины провожали уклонистов к границе, давали указания, показывали дороги, на которых нет пограничников, и даже давали средства, которые помогут беспрепятственно перейти государственную границу.

Наказание

В ходе расследования мужчина полностью признал свою вину и заключил соглашение с прокурором. Его действия квалифицировали по части 3 статьи 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, но, поскольку мужчина признал вину и заключил соглашение, Мукачевский райсуд дал ему условный срок.

Такая практика довольно распространена – если обвиняемый идет на соглашение со следствием, он получает условный срок. При повторном преступлении условный срок превращается в реальный.