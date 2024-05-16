На Закарпатті засудили військового, який допомагав ухилянтам втекти до Угорщини

Схема для ухилянтів

Слідство встановило, що 10 березня 2024 року, перебуваючи біля під'їзду до одного з КПП військової частини, сержант отримав 3 тисячі 900 доларів від свого напарника. Гроші їм передав потенційний ухилянт, який, судячи з усього, вдало перетнув кордон з Угорщиною.

Чоловіки проводили ухилянтів до кордону, давали вказівки, показували дороги, на яких немає прикордонників, і навіть давали кошти, які допоможуть безперешкодно перейти державний кордон.

Покарання

Під час розслідування чоловік повністю визнав свою провину та уклав угоду з прокурором. Його дії кваліфікували за частиною 3 статті 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон). Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі, але оскільки чоловік визнав провину та уклав угоду, Мукачівський райсуд дав йому умовний термін.

Така практика досить поширена – якщо обвинувачений йде угоду зі слідством, він отримує умовний термін. При повторному злочині умовний термін перетворюється на реальний.