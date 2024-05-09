Медвежья услуга. Как "челночники" и "решалы" зарабатывают на уклонистах в Украине

В Украине продолжается мобилизация, а вместе с ней и попытки некоторых военнообязанных уклониться от службы. Поскольку граница для них закрыта с первых дней войны, "делки" пытаются продать уклонистам всяческие "схемы" выезда из Украины.

О том, как работают отдельные "схемы" и как в Украине наказывают их организаторов - в материале РБК-Украина ниже.

Дело на 8 тысяч евро

Сергей познакомился с Андреем (имена изменены в целях анонимности – ред.) в городе Зборов Тернопольской области 1 января 2024 года. Андрей представился военнослужащим ВСУ и сообщил, что его объявили в розыск как лицо, которое уклоняется от прохождения военной службы. Сергей предложил ему схему – Андрей ему платит, за это Сергей оказывает влияние на служебных лиц, Андрея снимают с розыска и готовят ему документы о том, что он непригодный для службы по состоянию здоровья. За свои "услуги" Сергей запросил 8 тысяч евро и 21 тысячу гривен в качестве аванса.

Андрей обратился с заявлением в правоохранительные органы и далее действовал под их контролем. 30 января Андрей через терминал в Тернополе отправил Сергею на карту 21 тысячу гривен, о чем сразу же ему сообщил. По телефону они договорились о встрече на следующий день и передаче 8 тысяч евро.

31 января около 13:00 Сергей получил от Андрея 8 тысяч евро, что на тот момент составляло около 330 тысяч гривен. Тогда же его и задержали. Сергей сразу же признал свою вину и подписал соглашение со следствием. Его судили по части 2 статьи 369-2 – получение взятки за обещание повлиять на служебные лица. Санкция этой части статьи – либо тюремное заключение, либо штраф. В итоге Золочевский районный суд Львовской области признал Сергея виновным и назначил ему наказание в виде штрафа – 20 тысяч гривен.

Из Одессы в Молдову

В феврале 2023 года Павел предложил Алексею (имена изменены в целях анонимности – ред.) вместе организовать незаконную переправку людей через государственную границу Украины в Молдову за денежное вознаграждение. Алексей согласился. Они разделили между собой роли – Павел занимался поиском лиц, которым нужно было попасть за границу, а Алексей должен был организовать их встречу на территории Раздельнянського района Одесской области, где потенциальные уклонисты должны были находиться до фактического перехода через границу.

Павел подыскал через соцсети и мессенджеры трех людей, которым нужно было попасть через границу в Молдову. Обговорив сумму вознаграждения, Павел сказал им ожидать звонка Алексея, который дал бы им инструкции. Павел дал контакты трех мужчин Алексею и сказал ему отвезти их в дом в Одесской области и ожидать удобного времени для перехода.

10 февраля Алексей на автомобиле Opel Vectra, за рулем которого был его брат, прибыли на станцию "Веселый Кут", где встретили одного из мужчин, который передал ему часть денег – 700 долларов за то, чтобы его перевезли через границу. Мужчина сел в машину к Алексею и они вместе поехали в сторону границы в направлении к Молдове. Около 16:00 Алексей доставил его к себе домой, где временно поселил и сказал ждать дальнейших инструкций.

13 февраля около 10:40 Алексей с водителем приехали по заранее оговоренному адресу, где встретили еще двоих мужчин, которые передали Алексею 500 долларов. После этого Алексей им сообщил, что они отправляются в сторону границы. Но Алексей привез их в свой дом, где они должны были также временно находиться.

В дальнейшем Алексей должен был пешком с территории своего дома доставить еще троих мужчин к границе и перевезти их, где всю компанию должен был встретить Павел и отвезти в ближайший населенный пункт в Молдове. Но их раскрыли сотрудники ГПСУ.

Очередная попытка перехода через границу

В апреле 2023 года Алексей договорился с Павлом помочь ему переправить через границу очередного уклониста с Украины в Молдову. Павел согласился. Разделив между собой роли, они приступили к реализации плана. 15 апреля Алексей попросил своего знакомого отвезти уклониста по адресу. В этот же день Алексей приехал в Великую Михайловку Одесской области, где возле отеля встретился с мужчиной и отвез его к себе домой. Вечером он отвез мужчину на границу с Молдовой, где их задержали сотрудники ГПСУ.

Сам Алексей не признал свою вину и в ходе заседаний говорил разные, часто не связанные между собой вещи. Несмотря на то, что Алексей сказал, что он не виноват, следователи собрали против него свидетельские показания. Остается неизвестным, почему в первом эпизоде его отпустили. По словам Алексея, к нему приходили сотрудники Национальной безопасности (очевидно речь идет об СБУ) и спрашивали, "берут ли разведчики взятки", но он не знал, поэтому не ответил.

В различных свидетельских показаниях люди, которых Алексей возил к себе домой, рассказывали о том, как они проводили с ним время. Выяснилось, что водитель, который сидел за рулем – его брат, а Павел, который живет в Молдове, судя по всему, является его отчимом.

К примеру, в показаниях 12-го свидетеля идет речь о том, что мужчина нашел контакты Алексея в Telegram. Ему сообщили, что надо будет приехать в Новую Михайловку. 7 апреля он приехал в село и переночевал в отеле. 9 апреля Алексей вместе со своей женой встретили его у отеля и отвезли к себе домой в Новоалександровку. Они должны были дождаться 22-23 часов и перейти границу. С дома Алексея они направились к селу Шибка, сам Алексей был сильно пьяным. Когда они перешли границу, Алексей сказал жене, чтоб дальше она сама вела мужчину, а уже в Молдове их встретит отчим Алексея.

Всего за свои услуги мужчина брал от 500 до 4500 тысяч долларов. В итоге Великомихайловский суд признал Алексея виновным по статье 332 УК Украины и назначил ему наказание в виде 7 лет в тюрьме.