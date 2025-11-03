На Закарпатье устанавливают бетонные блоки возле границы: в ГПСУ объяснили цель
На Закарпатье возле пунктов пропуска установят бетонные блоки-заградители, чтобы предотвратить попытки прорыва транспортных средств через госграницу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко в эфире телемарафона.
Демченко отметил, что в последнее время попытки прорваться через границу не единичны, и довольно часто отдельные граждане уже находясь в пунктах пропуска или еще на подъезде к ним, пытаются прорваться через границу, в том числе повредив шлагбаумы.
"Государственная пограничная служба с теми органами, которые отвечают за обустройство пунктов пропуска, постоянно проводят работу для того, чтобы исключать такие действия", - отметил Демченко.
По его словам, пограничники совместно со Службой развития и восстановления инфраструктуры Закарпатской ОГА принимают дополнительные меры безопасности на автодорогах, ведущих к пунктам пропуска.
В частности, устанавливаются средства, которые заставляют транспортные средства снижать скорость.
Также в рамках усиления инженерной защиты обустраиваются дополнительные конструкции, которые делают невозможным попытки прорыва автомобилей через линию контроля, в частности повреждения шлагбаумов или других элементов пограничной инфраструктуры.
Побеги за границу
Не так давно на Львовщине задержали пятерых пограничников, которые способствовали незаконному выезду мужчин призывного возраста через один из пунктов пропуска. ГБР провело более 40 обысков.
До этого в Одесской области разоблачили масштабную схему побега мужчин. Военные и гражданские организовали "бизнес" по переправке мужчин в Приднестровье, заработав десятки миллионов гривен.
Отметим, что ранее был разоблачен депутат Волынского областного совета, который организовал схему незаконной переправки мужчин за границу. С начала 2022 года через эту схему незаконно выехали более 100 человек.