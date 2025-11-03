На Закарпатье устанавливают бетонные блоки возле границы: в ГПСУ объяснили цель

На Закарпатье возле пунктов пропуска установят бетонные блоки-заградители, чтобы предотвратить попытки прорыва транспортных средств через госграницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко в эфире телемарафона.

Демченко отметил, что в последнее время попытки прорваться через границу не единичны, и довольно часто отдельные граждане уже находясь в пунктах пропуска или еще на подъезде к ним, пытаются прорваться через границу, в том числе повредив шлагбаумы.

"Государственная пограничная служба с теми органами, которые отвечают за обустройство пунктов пропуска, постоянно проводят работу для того, чтобы исключать такие действия", - отметил Демченко.

По его словам, пограничники совместно со Службой развития и восстановления инфраструктуры Закарпатской ОГА принимают дополнительные меры безопасности на автодорогах, ведущих к пунктам пропуска.

В частности, устанавливаются средства, которые заставляют транспортные средства снижать скорость.

Также в рамках усиления инженерной защиты обустраиваются дополнительные конструкции, которые делают невозможным попытки прорыва автомобилей через линию контроля, в частности повреждения шлагбаумов или других элементов пограничной инфраструктуры.