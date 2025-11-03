ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

На Закарпатті встановлюють бетонні блоки біля кордону: у ДПСУ пояснили мету

Закарпаття, Понеділок 03 листопада 2025 10:36
UA EN RU
На Закарпатті встановлюють бетонні блоки біля кордону: у ДПСУ пояснили мету Фото: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко (dpsu.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

На Закарпатті біля пунктів пропуску встановлять бетонні блоки-загороджувачі, щоб запобігти спробам прориву транспортних засобів через держкордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

Демченко зазначив, що останнім часом спроби прорватися через кордон не поодинокі, і досить часто окремі громадяни вже перебуваючи в пунктах пропуску або ще на під'їзді до них, намагаються прорватися через кордон, в тому числі пошкодивши шлагбауми.

"Державна прикордонна служба з тими органами, які відповідають за облаштування пунктів пропуску, постійно проводять роботу для того, щоб унеможливлювати такі дії", - зазначив Демченко.

За його словами, прикордонники спільно зі Службою розвитку та відновлення інфраструктури Закарпатської ОВА вживають додаткових заходів безпеки на автошляхах, що ведуть до пунктів пропуску.

Зокрема, встановлюються засоби, які змушують транспортні засоби знижувати швидкість.

Також у межах посилення інженерного захисту облаштовуються додаткові конструкції, які унеможливлюють спроби прориву автомобілів через лінію контролю, зокрема пошкодження шлагбаумів чи інших елементів прикордонної інфраструктури.

Втечі за кордон

Не так давно на Львівщині затримали п'ятьох прикордонників, які сприяли незаконному виїзду чоловіків призовного віку через один з пунктів пропуску. ДБР провело понад 40 обшуків.

До цього на Одещині викрили масштабну схему втечі чоловіків. Військові та цивільні організували "бізнес" із переправлення чоловіків до Придністров’я, заробивши десятки мільйонів гривень.

Зазначимо, що раніше було викрито депутата Волинської обласної ради, який організував схему незаконного переправлення чоловіків за кордон. Від початку 2022 року через цю схему незаконно виїхали понад 100 осіб.

