ua en ru
Пт, 08 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Одессе мужчина открыл стрельбу в пиццерии, его задержали

22:50 08.05.2026 Пт
1 мин
В полиции рассказали об инциденте
aimg Иван Носальский aimg Юлия Акимова
В Одессе мужчина открыл стрельбу в пиццерии, его задержали Иллюстративное фото: в Одессе задержали стрелка (facebook.com/patrol police gov ua)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

В Одессе сегодня, 8 мая, вечером неизвестный начал стрелять из пистолета в пиццерии. Полиция задержала злоумышленника.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявила спикер Нацполиции Украины Юлия Гирдвилис.

Читайте также: В Одессе напали на авто ТЦК, часть военнообязанных сбежала

Изначально в сети появились сообщения о том, что на улице Среднефонтанская в пиццерие неизвестный произвел пять выстрелов из пистолета.

После этого мужчина вышел во двор, на место приехало большое количество полицейских.

"Полиция задержала (стрелка - ред.), без пострадавших. На месте работает Следственно оперативная группа", - отметила Гирдвилис.

Более детальных подробностей об инциденте пока нет.

Стрельба в Киеве

Напомним, 18 апреля в Голосеевском районе Киева произошел теракт.

Местный житель, оказавшийся майором ВСУ в отставке и уроженцем РФ, открыл стрельбу возле жилого дома из-за бытового конфликта, после чего поджег свою квартиру и продолжил огонь на улице.

Впоследствии нападающий забаррикадировался в супермаркете с заложниками, где и был ликвидирован во время штурма спецподразделением.

Жертвами нападения стали семь человек, еще семь получили ранения. Следствие установило, что злоумышленник системно готовился к преступлению и получил разрешение на оружие по поддельному журналистскому удостоверению. Версия о его связях со спецслужбами России пока не подтвердилась.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Одесса Полицейские
Новости
Трамп объявил о трехдневном перемирии и обмене пленными между Украиной и РФ
Трамп объявил о трехдневном перемирии и обмене пленными между Украиной и РФ
Аналитика
"Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта
Дмитрий Олейник, Дмитрий Левицкий "Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта