В Одессе мужчина открыл стрельбу в пиццерии, его задержали

В Одессе сегодня, 8 мая, вечером неизвестный начал стрелять из пистолета в пиццерии. Полиция задержала злоумышленника.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявила спикер Нацполиции Украины Юлия Гирдвилис.

Изначально в сети появились сообщения о том, что на улице Среднефонтанская в пиццерие неизвестный произвел пять выстрелов из пистолета.

После этого мужчина вышел во двор, на место приехало большое количество полицейских.

"Полиция задержала (стрелка - ред.), без пострадавших. На месте работает Следственно оперативная группа", - отметила Гирдвилис.

Более детальных подробностей об инциденте пока нет.

Стрельба в Киеве

Напомним, 18 апреля в Голосеевском районе Киева произошел теракт.

Местный житель, оказавшийся майором ВСУ в отставке и уроженцем РФ, открыл стрельбу возле жилого дома из-за бытового конфликта, после чего поджег свою квартиру и продолжил огонь на улице.