Рынок вторички подскочил на 15% за год: где в Украине покупают жилье активнее всего

Украинский рынок недвижимости демонстрирует неожиданную динамику. 2025 год стал периодом "оттепели" для вторичного жилья - количество сделок купли-продажи уверенно выросло, несмотря на все вызовы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН .

Главное:

Общий рост: Украинцы купили 205,3 тыс. объектов недвижимости, что на 26,9 тыс. больше, чем в 2024 году.

Лидерство столицы: Киев и область аккумулируют почти четверть всех сделок страны (24,5%).

Ипотечный парадокс: Пока в регионах количество кредитов падает, столица демонстрирует рост спроса на жилье в ипотеку.

Киев и область: где покупают чаще всего

Хотя доля столичного региона в общеукраинском масштабе немного уменьшилась, реальное количество продаж выросло. В Киеве за 2025 год купили 34,8 тыс. квартир (+2%).

Однако настоящим рекордсменом стала Киевская область - здесь зафиксирован рост на 24% (17,4 тыс. сделок). Это свидетельствует о том, что покупатели все чаще выбирают пригород, где за те же деньги можно получить большую площадь или более новую планировку.

Статистика продаж на вторичке в 2025 году (скриншот)

Что происходит с ипотекой

Общая статистика по стране выглядит несколько пессимистично: количество ипотек за год снизилось на 5% (с 12,1 тыс. до 11,6 тыс. договоров). Но дьявол, как всегда, в деталях:

Киев - в плюсе: В столице количество ипотечных договоров выросло на 8% . Люди продолжают верить в ценность киевских квадратных метров и готовы брать на себя кредитные обязательства.

В столице количество ипотечных договоров выросло на . Люди продолжают верить в ценность киевских квадратных метров и готовы брать на себя кредитные обязательства. Область - в "обвале": В Киевской области количество ипотек сократилось почти на треть - с 1183 до 816 сделок. Это может быть связано с изменением условий кредитования или переориентацией банков на более ликвидное жилье непосредственно в черте города.

Почему вторичка "живет"

Рост на 15% за год - это сигнал о том, что недвижимость остается главным способом сохранения капитала для украинцев. Вторичный рынок выигрывает у новостроек из-за фактора "готового жилья": в такую квартиру можно заехать сразу, что критически важно в условиях военной неопределенности.