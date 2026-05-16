ua en ru
Сб, 16 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обмен пленными Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

На Закарпатье к 10 годам заключения приговорили воспитателя за попытку продать младенца

16:50 16.05.2026 Сб
2 мин
Это оказалось не единственное его циничное преступление
aimg Сергей Козачук
На Закарпатье к 10 годам заключения приговорили воспитателя за попытку продать младенца Фото: на Закарпатье осудили бывшего воспитателя интерната (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

На Закарпатье к 10 годам заключения с конфискацией имущества приговорили бывшего воспитателя интерната. Он пытался продать 11-месячного мальчика в Испанию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Читайте также: Под Киевом банда торговала людьми под видом реабилитационного центра

Детали преступной схемы

Как сообщили в прокуратуре, осужденный планировал заработать на продаже младенца около 25 000 долларов США.

Он подыскал жительницу Житомира, которая находилась в трудном положении, и пообещал ей 5 000 долларов за отдачу ребенка на якобы "усыновление" иностранцами.

Мужчина дважды встречался с матерью, фотографировал младенца для заказчиков, собрал пакет документов и расписал инструкции для пересечения границы. Злоумышленник лично сопровождал женщину с ребенком до пункта пропуска.

Правоохранители задержали организатора в июне 2023 года непосредственно на пункте пропуска "Малые Селменцы" при попытке пересечения государственной границы. С того времени он находится под стражей.

Фото: на Закарпатье бывший воспитатель интерната пытался продать младенца за границу (gp.gov.ua)

Другие преступления фигуранта

Осужденный также является фигурантом другого громкого дела. В июне 2025 года его признали виновным в присвоении более 6,3 млн гривен государственной помощи.

Эти средства предназначались семье погибшего военнослужащего.

Мужчина, пользуясь статусом крестного отца павшего бойца, завоевал доверие родных, переводил государственные деньги на собственные счета и тратил на личные нужды.

Похожие случаи торговли людьми

Напомним, в марте 2025 года правоохранители разоблачили преступную группу, которая на территории Киевской области организовала торговлю людьми.

Злоумышленники незаконно удерживали в заложниках 31 человека, замаскировав помещение под реабилитационный центр. У удерживаемых отобрали мобильные телефоны и документы, держали их в антисанитарных условиях и полностью ограничили передвижение.

Также резонансный случай произошел в Днепре в апреле 2024 года. Там полиция задержала женщину, которая пыталась продать своего двухлетнего сына за 1 млн гривен, поскольку ребенок якобы мешал ей устраивать личную жизнь.

Задержанной предъявили обвинение в торговле людьми, что предусматривает длительное тюремное заключение.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Торговля людьми Дети Офис Генпрокурора
Новости
В Украину вернули еще более 500 тел погибших
В Украину вернули еще более 500 тел погибших
Аналитика
"Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата