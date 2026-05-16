На Закарпатье к 10 годам заключения приговорили воспитателя за попытку продать младенца
На Закарпатье к 10 годам заключения с конфискацией имущества приговорили бывшего воспитателя интерната. Он пытался продать 11-месячного мальчика в Испанию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Детали преступной схемы
Как сообщили в прокуратуре, осужденный планировал заработать на продаже младенца около 25 000 долларов США.
Он подыскал жительницу Житомира, которая находилась в трудном положении, и пообещал ей 5 000 долларов за отдачу ребенка на якобы "усыновление" иностранцами.
Мужчина дважды встречался с матерью, фотографировал младенца для заказчиков, собрал пакет документов и расписал инструкции для пересечения границы. Злоумышленник лично сопровождал женщину с ребенком до пункта пропуска.
Правоохранители задержали организатора в июне 2023 года непосредственно на пункте пропуска "Малые Селменцы" при попытке пересечения государственной границы. С того времени он находится под стражей.
Другие преступления фигуранта
Осужденный также является фигурантом другого громкого дела. В июне 2025 года его признали виновным в присвоении более 6,3 млн гривен государственной помощи.
Эти средства предназначались семье погибшего военнослужащего.
Мужчина, пользуясь статусом крестного отца павшего бойца, завоевал доверие родных, переводил государственные деньги на собственные счета и тратил на личные нужды.
Похожие случаи торговли людьми
Напомним, в марте 2025 года правоохранители разоблачили преступную группу, которая на территории Киевской области организовала торговлю людьми.
Злоумышленники незаконно удерживали в заложниках 31 человека, замаскировав помещение под реабилитационный центр. У удерживаемых отобрали мобильные телефоны и документы, держали их в антисанитарных условиях и полностью ограничили передвижение.
Также резонансный случай произошел в Днепре в апреле 2024 года. Там полиция задержала женщину, которая пыталась продать своего двухлетнего сына за 1 млн гривен, поскольку ребенок якобы мешал ей устраивать личную жизнь.
Задержанной предъявили обвинение в торговле людьми, что предусматривает длительное тюремное заключение.