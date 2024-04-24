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В Днепре женщина хотела заработать 1 млн гривен на продаже своего сына

Днепр, Среда 24 апреля 2024 17:10
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В Днепре женщина хотела заработать 1 млн гривен на продаже своего сына Архивное фото: в Днепре женщина хотела заработать 1 млн гривен на продаже своего сына (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители в Днепре задержали женщину, которая хотела продать своего сына за 1 млн гривен. Теперь ей грозит заключение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали дела

Женщина решила продать своего 2-летнего сына, якобы мешавшего ей устраивать личную жизнь. Она не хотела воспитывать и заботиться о ребенке.

Фото: Задержание (gp.gov.ua)

Обнаружив женщину, подозреваемая предложила передать ей сына за денежное вознаграждение в 1 млн грн.

Что ей угрожает

Подозреваемую задержали во время передачи ребенка. Теперь решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранители объявили ей подозрение о факте торговли людьми, совершенном в отношении малолетнего. Санкция статьи предусматривает наказание в виде пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Случаи торговли детьми в Украине

Год назад правоохранители предотвратили попытку продажи ребенка в Луцке, за младенца "продавец" хотела 30 тысяч долларов. Ребенок оказался сыном ее подруги, которую та родила тайно, не обращаясь в роддом.

Впоследствии правоохранители задержали мужчину, который организовал продажу 11-месячного мальчика в Словакию за 25 тысяч долларов.

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