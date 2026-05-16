На Закарпатті до 10 років ув’язнення засудили вихователя за спробу продати немовля

16:50 16.05.2026 Сб
2 хв
Це виявився не єдиний його цинічний злочин
aimg Сергій Козачук
На Закарпатті до 10 років ув'язнення засудили вихователя за спробу продати немовля Фото: на Закарпатті засудили колишнього вихователя інтернату (Getty Images)
На Закарпатті до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна засудили колишнього вихователя інтернату. Він намагався продати 11-місячного хлопчика до Іспанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі злочинної схеми

Як повідомили в прокуратурі, засуджений планував заробити на продажі немовляти близько 25 000 доларів США.

Він підшукав жительку Житомира, яка перебувала у скрутному становищі, та пообіцяв їй 5 000 доларів за віддачу дитини на нібито "усиновлення" іноземцями.

Чоловік двічі зустрічався з матір'ю, фотографував немовля для замовників, зібрав пакет документів і розписав інструкції для перетину кордону. Зловмисник особисто супроводжував жінку з дитиною до пункту пропуску.

Правоохоронці затримали організатора у червні 2023 року безпосередньо на пункті пропуску "Малі Селменці" під час спроби перетину державного кордону. З того часу він перебуває під вартою.

Фото: на Закарпатті колишній вихователь інтернату намагався продати немовля за кордон (gp.gov.ua)

Інші злочини фігуранта

Засуджений також є фігурантом іншої гучної справи. У червні 2025 року його визнали винним у привласненні понад 6,3 млн гривень державної допомоги.

Ці кошти призначалися родині загиблого військовослужбовця.

Чоловік, користуючись статусом хрещеного батька полеглого бійця, завоював довіру рідних, переказував державні гроші на власні рахунки та витрачав на особисті потреби.

Схожі випадки торгівлі людьми

Нагадаємо, у березні 2025 року правоохоронці викрили злочинну групу, яка на території Київської області організувала торгівлю людьми.

Зловмисники незаконно утримували у заручниках 31 людину, замаскувавши приміщення під реабілітаційний центр. В утримуваних відібрали мобільні телефони та документи, тримали їх в антисанітарних умовах і повністю обмежили пересування.

Також резонансний випадок стався у Дніпрі у квітні 2024 року. Там поліція затримала жінку, яка намагалася продати свого дворічного сина за 1 млн гривень, оскільки дитина нібито заважала їй влаштовувати особисте життя.

Затриманій висунули звинувачення в торгівлі людьми, що передбачає тривале тюремне ув'язнення.

